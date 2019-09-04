迅雷Mac版3.3.7正式版发布：支持安装手机迅雷app到iOS设备

IT之家9月4日消息 近期迅雷下载工具发布了Mac迅雷3.3.7.4170正式版，在该版本中，支持将备份的下载记录和文件恢复至iOS手机迅雷，支持安装iOS手机迅雷app到iOS设备，支持设置自动将低速任务移至队尾等等。

更新内容：

支持将备份的下载记录和文件恢复至iOS手机迅雷

支持安装iOS手机迅雷app到iOS设备

支持设置自动将低速任务移至队尾

重复下载时的提示优化

下载无速度和无法加速时增加问题反馈入口

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