报告：预计三星Galaxy S11是全球首部采用超薄屏下指纹的手机

IT之家9月4日消息 今日，天风国际分析师郭明錤在报告中表示，预计在明年Q1发布的三星Galaxy S11可能是全球首部采用超薄(Wafer-level package)屏下指纹的手机，神盾为独家供货商。

郭明錤称，汇顶进入三星供应链机会不高。汇顶为屏下指纹领导厂商，拥有软硬整合优势，但因神盾能提供更多支援资源，故三星更倾向与神盾合作

郭明錤表示，其中一款三星S11与明年二季度发布的A90 5G版将开始采用神盾超薄屏下指纹方案，另外两款S11的超声波屏下指纹规格升级，感应面积增大。三星A20e可能开始采用神盾的LCD屏下指纹，合作厂商包括京东方(显示屏)与3M (光学膜)。三星手机OLED占比提升到70% (vs. 2019年的52%)，有利屏下指纹渗透率成长。三星屏下指纹机型渗透率提升到57% (vs. 2019年的33%)，主要驱动来自光学屏下指纹快速成长，主要供货商神盾为最大赢家，预期神盾在2020年出货用于三星手机的屏下指纹出货达约1.3亿个，营收贡献约117.4亿元。

郭明錤还称，预估三星在2019–2021年屏下指纹手机出货量分别1亿、1.8亿与2.2亿部，2020年超薄屏下指纹开始量产，预计在2021年全面取代OLED光学屏下指纹。

郭明錤预计，LCD屏下指纹若在2020年出货顺利，可望在2021年快速成长至4000万部(vs. 2020年的500万)，超薄将取代光学，成为OLED屏下指纹主流技术。