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官方展示OPPO Reno2视频收音降风噪功能

2019-9-4 15:00:17来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月4日消息 今天上午，OPPO官方发布视频，展示了OPPO Reno2手机的新功能，可以视频收音降风噪。

官方称，除了超级防抖，OPPO Reno2机身搭载的立体3麦克风，全方位收音，反向降噪，让人声更清晰。通过视频可以看到，OPPO Reno2手机对风声的噪音处理的比较好，人声听的比较清晰。

据了解，OPPO Reno2在视频拍摄时，可以利用3mic抵消风噪，让人声更清晰；也可以利用3mic进行全景声录制等。

视频：点此观看

据了解，除了视频收音降风噪，OPPO Reno2还有视频超级防抖功能。在此前的视频中展示的，OPPO Reno2手机在过山车、高速滑雪和快艇上拍出的视频都比较稳。OPPO Reno2之所以能实现超级防抖功能，是因为搭载了Ultra Steady视频超级防抖，即HIS混合防抖技术，支持5轴防抖。

此外，OPPO Reno2在摄像方面的硬件参数上，配备4800万超清主摄+1300万长焦镜头+116度超广角镜头+黑白镜头的四摄组合；具有5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦等功能。

最后，9月10日，OPPO Reno2手机将正式发布，届时OPPO官方也会公布更多详细内容。

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关键词：OPPO Reno2

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