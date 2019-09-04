谷歌更新一系列Android Logo：含Android TV/Auto/One

IT之家9月4日消息 在最近对整个Android进行品牌更新之后，Google正在为其他家族产品提供新的Logo设计。Android TV，Android Auto和Android One最近都迎来了Logo更新。

8月下旬，谷歌宣布了对Android品牌进行重大改变，使其更具包容性和可访问性。

首先，谷歌推出了具有现代和易用外观的新Android Logo徽标。该Logo采用Android机器人和黑色的“android”文本。谷歌将文字颜色从绿色更改为黑色，因为视觉障碍者对绿色不敏感。

在此之后，谷歌还调整了Android TV，Android Auto和Android One的标识。

对于Android Auto和Android TV，这些Logo更改非常少。Android TV抛弃了以前用于Android名称的绿色，这次是全白字体。Android Auto使用更新的字体执行相同操作。两个Logo都使用粗体字Android，两个单词之前没有空格。

这些更新的Logo可以在每个平台的官方网站上找到，但到目前为止我们还没有看到它们被广泛使用。特别是对于Android TV，Google将如何开始向OEM推出此更新Logo仍有待观察。

另一方面，新的Android One Logo会看到其他一些变化。该Logo与双色调设计基本相同，但“Android”名称现在不再那么大胆。整个Logo也将旧的绿色抛弃，改为深蓝色，并使用新的Android绿色填写单词“One”。