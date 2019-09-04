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《魔兽世界》经典怀旧服：免费角色转移服务本周内开放

2019-9-4 15:51:08来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月4日消息 今日上午，《魔兽世界》官方称，将于本周内在指定的20个《魔兽世界》经典怀旧服服务器开启免费角色转移服务。

《魔兽世界》经典怀旧服在上个月的月底正式开服，开服之后玩家人数一直不断上涨，一些经典怀旧服服务器出现了排队等问题；除了不断增加服务器，魔兽世界官方宣布免费角色转移服务本周内开放。

据官方介绍，在免费角色转移服务开放初期，这些新服务器将只对使用免费角色转移的玩家开放。这是为了让使用免费角色转移的玩家有更多的机会保留转移的角色的名字。任何等级的玩家角色都将可以在指定的经典怀旧服服务器进行免费角色转移：具体转出和转入服务器如下：

  • 转出服务器：范克瑞斯、莫格莱尼、维希度斯、觅心者；转入服务器：龙之召唤

  • 转出服务器：哈霍兰、毁灭之刃、沙尔图拉、诺格弗格；转入服务器：加丁

  • 转出服务器：灰烬使者、霜语、水晶之牙、审判；转入服务器：雷霆之击

  • 转出服务器：奥罗、布鲁、狮心、巴罗夫；转入服务器：赫洛德

  • 转出服务器：比格沃斯、帕奇维克、比斯巨兽、萨弗拉斯；转入服务器：法尔班克斯

官方还补充到，以上服务器中的玩家将可以在角色选择画面或者排队画面进行免费角色转移。免费角色转移服务预计会在本周内保持开启状态。如果转入服务器达到了满负载，免费角色转移服务可能会随时关闭。

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关键词：魔兽世界

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