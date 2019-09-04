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财政部公告：2018年彩票弃奖超25亿

2019-9-4 16:09:35来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月4日消息 近日，财政部公布了2018年彩票公益金使用情况公告。公告指出，2018年，全国发行销售彩票51147173万元，逾期未兑奖奖金251277万元。

根据财政部的数据，福利彩票机构发行销售彩票22455612万元，体育彩票机构发行销售彩票28691561万元。分类型看，发行销售乐透数字型彩票27586926万元，竞猜型彩票16550469万元，视频型彩票4744180万元，即开型彩票2252624万元，基诺型彩票12974万元，占彩票销售总量的比重分别为53.9%、32.3%、9.3%、4.4%和0.1%。

财政部原文：

根据现行彩票管理规定，彩票公益金来源于彩票发行销售收入和逾期未兑奖的奖金。彩票发行销售收入中，根据不同彩票品种，彩票公益金提取比例有所不同，主要有以下5种类型：一是以双色球、超级大乐透等为主的全国性乐透数字型彩票，彩票公益金提取比例约为36%，彩票奖金和彩票发行费提取比例约为51%和13%；以快速开奖等为主的地方性乐透数字型彩票，大部分彩票游戏的彩票公益金提取比例为28%，彩票奖金和彩票发行费提取比例为59%和13%。2018年乐透数字型彩票筹集彩票公益金8606117万元。二是以竞彩为主的竞猜型彩票，大部分彩票游戏的彩票公益金提取比例为18%，彩票奖金和彩票发行费提取比例为73%和9%。2018年竞猜型彩票筹集彩票公益金3031067万元。三是以中福在线为主的视频型彩票，彩票公益金提取比例为22%，彩票奖金和彩票发行费提取比例为65%和13%。2018年视频型彩票筹集彩票公益金1043712万元。四是即开型彩票，大部分彩票游戏的彩票公益金提取比例为20%，彩票奖金和彩票发行费提取比例为65%和15%。2018年即开型彩票筹集彩票公益金450525万元。五是以快乐8、开乐彩等为主的基诺型彩票，彩票公益金提取比例为37%，彩票奖金和彩票发行费提取比例为50%和13%。2018年基诺型彩票筹集彩票公益金4800万元。2018年逾期未兑奖奖金251277万元。综上，2018年共筹集彩票公益金13387498万元。

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关键词：彩票弃奖

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