荣耀Play3体验：千元内的“档位王者”

寒来暑往，春去秋来，距上一代荣耀Play推出已过去一年有余，荣耀Play系列似乎已逐渐淡出人们的视野。9月4日，荣耀在武汉正式发布了新机荣耀Play3，采用6.39英寸无刘海魅眼屏，搭载麒麟710处理器，配备4000mAh电池，内置CORE Turbo优化方案，宣告了荣耀Play3的强势回归。

作为首款搭载GPU turbo技术的手机，荣耀play对后继产品具有开创性意义。如今，刚刚发布的荣耀Play3也具备它独有的特点：荣耀Play3是千元内首款以麒麟710F为首的荣耀锐科技加成的手机，拥有全场景加速引擎、超级文件系统与方舟编译器等多项锐科技。

目前，IT之家已拿到荣耀Play3工程机。通过对这款产品的初步上手和感受，现在为大家带来有关荣耀Play3的使用体验。

一、外观设计

IT之家拿到的是采用玫红配色的荣耀Play3 6+64GB版本。外观设计方面，相较于荣耀Play，荣耀Play3已经有了焕然一新的“面貌”。

荣耀Play3屏幕为6.39英寸，正面为无刘海魅眼屏，分辨率为FHD，官方称屏占比达90%。与前代的刘海屏相比，荣耀Play3屏幕整体性更高，加之屏幕下方品牌logo的取消，其视野更为广阔。

荣耀Play3还是千元档内首款将前置相机隐藏在屏幕下的手机，在4.5mm的业界最小孔径下，放置了一枚800万像素的前置摄像头，焦距为17mm，支持10级AI美颜、一键美肤，AI人像虚化算法、自拍背景虚化，以及四种专业影棚光效。

荣耀Play3采用19.5:9的屏幕比例设计，机身厚度为8.1mm，整体较为修长，手感扎实，为用户带来了较好的握持体验。

荣耀Play3采用星光律动纹理机身，光刻UV纹理，玻璃板通透质感，可实现视觉上的3D炫光效果。同时，2.5D后盖配合中框一体化无缝设计，搭配金属喷砂质感中框，以及机身同色的喷漆，为荣耀Play3带来了较薄的视觉观感。除玫红色外，荣耀Play3还拥有黑色和蓝绿渐变色可选。

将视线转向手机背面，左上方是4800万后置三摄组合，分别为4800万主摄，800万像素的120°超广角镜头以及200万像素景深镜头。摄像头下方则是一枚闪光灯。除了相机部分，整个荣耀Play3的机身背面，就只有一个白色的荣耀品牌logo，整机设计简约自然。

中框部分，底部是熟悉的3.5mm耳机孔与Micro-USB接口；右侧是音量加减按键和电源键；左侧是SIM卡槽，采用2+1独立三卡槽设计，支持256GB micro-SD拓展。

二、系统体验

荣耀Play3搭载基于Andriod 9的EMUI9.1。EMUI 9.1是在EMUI 9.0的基础上深度优化，提升了系统响应性能和流畅度，带来了更好的使用体验。

EMUI9.1带来的全新Party模式与Histen音效。Party模式下，华为音乐App最多支持对7台手机协同播放音乐，支持用7台手机组合播放7声道音源。

EMUI9.1还加入了骚扰拦截功能，通过云端更新数据库，可智能标记显示骚扰电话，拦截骚扰短信。大字体模式则支持文字大小6档可调，还有大图标大字体的简易模式。

▲简易模式

EMUI9.1还有贴近生活的智慧助手。在融合常用功能和消息通知的负一屏中，有支付宝付款码、停车助手、快递助手、航班信息与酒店信息等。

▲智慧助手

除EMUI9.1的常用功能外，荣耀Play3还有一些颇具机型特点功能，包括双VoLTE、人脸识别2.0与智能隐私保护等。

• 双VoLTE

荣耀Play3双卡均支持VoLTE功能，但需当地运营商开通VoLTE业务。

• 人脸识别2.0

在此前荣耀7C的基础上，荣耀Play3的人脸识别2.0增加了屏幕补光功能，通过LCD补光技术，可在暗光环境下实现人脸识别，并可配合手机的抬手亮屏功能完成手机解锁。

• 智能隐私保护

当荣耀Play3收到信消息后，只有录入面部信息的用户方可看到信息详情。对于机主以外的人，荣耀Play3会对信息进行隐藏，保护用户信息安全。

三、游戏体验

作为一款千元内准旗舰配置的产品，荣耀Play3搭载麒麟710处理器。采用台积电12nm制程工艺的麒麟710处理器为8核心设计，拥有四个A73核心和四个A53核心，使用Big.Little混合架构，最高频率为2.2GHz。麒麟710处理器搭载ISP图像处理引擎，还有独立的DSP芯片专门用于图像处理。

沿袭了前代荣耀Play的特点，荣耀Play3搭载GPU Turbo 3.0系统优化解决方案。GPU Turbo是一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的图形处理效率。此外，GPU Turbo技术在提高GPU处理性能的同时，还可降低手机GPU的功耗。

如今，荣耀Play3搭载的第三代图形加速技术GPU Turbo 3.0，可提升60%图形处理效率，降低30%芯片能耗；提升游戏平均帧率，并降低游戏帧率抖动。

值得一提的是，荣耀Play3拥有link turbo、全场景加速引擎、超级文件系统以及方舟编译器等锐科技加成，还搭载了Game游戏助手，可将信息提示最小化，并可一键录屏与快捷回复消息。

在游戏测试方面，我们测试了《王者荣耀》这款游戏。游戏开启默认画质，在四分钟的《王者荣耀》游戏中，我们测得平均帧率为57 FPS（满60帧），标准差为2.06帧。整个游戏体验十分流畅，没有任何卡顿掉帧现象。

四、拍照体验

相机方面，荣耀Play3前置800万屏下美颜相机，后置感光AI三摄，主摄采用F1.8光圈1/2英寸感光单元的4800万像素传感器，进光量提升近50%，支持四合一像素聚合以及最长6秒的手持夜景，这也是荣耀第一次将4800万摄像头下放到千元内挡位的智能手机上。。

除4800万主摄外，荣耀Play3还拥有800万像素120°超广角镜头和200万像素景深镜头，搭配智能HDR，使拍摄主题较为清晰锐利，背景虚化自然。同时，电子防抖与夜景多帧降噪则可减少夜景噪点，使暗光拍摄较为清晰。

此外，荣耀Play3支持AI场景相机，能够智能识别22个独立场景，500多种场景组合，并针对不同场景进行专属优化。

在白天光照条件较好的情况下，荣耀Play3白平衡表现准确。开启AI摄影后，画面艳丽，饱和度略高，更讨好眼球。以下是IT之家拍摄的几组样张：

▲微距样张

▲普通样张

▲超广角样张

在录像方面，荣耀Play3支持1080P高清摄录、480帧慢动作录像以及16倍慢速回放。

小结

作为千元内首款内置CORE Turbo优化方案的手机，荣耀Play3还搭载了麒麟710处理器，配备4800万像素AI三摄，拥有超级文件系统与方舟编译器等技术加成。正如华为荣耀业务部总裁赵明在为新品预热时称呼的一样，在千元的档位内，荣耀Play3是当之无愧的“档位王者”。