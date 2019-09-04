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《绝地求生》公布PCL2019夏季赛不公平竞赛处罚公告

2019-9-4 21:27:00来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月4日消息 今日晚间，《绝地求生》官方发布PCL2019夏季赛部分职业选手不公平竞赛行为处罚公告，对违规选手和俱乐部进行处罚。

官方称，针对近期PCL2019夏季赛中部分职业选手疑似存在不公平竞赛行为一事，在第一时间调查了PCL夏季赛开赛以来48支俱乐部672段选手镜头画面与队内语音记录，并对超过500个小时的视频及语音内容进行了反复核对。

经过查实，SMG_17baolei、LGE_AhaNg、OMG_Shark、GFY_Gouz和GFY_LanBo5927通过非游戏内行为获取其他队伍比赛生存信息并同步给队友。违反PCL夏季赛赛事规则，属于非公平竞赛行为。SMG_17shou未经裁判允许擅自离开座位，但未获取其他队伍比赛信息并同步给队友，违反PCL夏季赛赛事规则赛场行为准则。

对SMG俱乐部2名违规选手处以警告处罚，并扣除SMG俱乐部PCL夏季赛常规赛积分20分；对LGE俱乐部1名违规选手处以警告处罚，并扣除LGE俱乐部PCL夏季赛常规赛积分10分；对OMG俱乐部1名违规选手处以警告处罚，并扣除OMG俱乐部PCL夏季赛常规赛积分10分；GFY俱乐部在自查中发现选手存在违规行为，并向组委会主动承认错误，对2名违规选手处以警告处罚。

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关键词：绝地求生PUBG

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