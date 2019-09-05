美机构调查特斯拉加州车祸：Autopilot系统或存缺陷

IT之家9月5日消息 早前特斯拉曾因一起发生在美国加州的汽车事故而备受怀疑，而近日已有美国安全机构针对此起事故的原因做出了分析：司机失误及特斯拉Autopilot系统的设计缺陷。

美国国家运输安全委员会（NTSB）于周三正式发表声明：，一辆特斯拉Model S于2018年1月与一辆停在路边的消防车发生碰撞随即引发交通事故，其原因一方面是由于车主失误，但另一方面则是由于特斯拉AutoPilot自动驾驶辅助系统存在设计缺陷。

而NTSB曾因更早时候发生的一起事故而批评过特斯拉的Autopilot自动驾驶辅助系统。NTSB表示在那起车祸中特斯拉的Autopilot系统处于“允许驾驶者脱离驾驶任务”。而NTSB周二表示，司机在Autopilot开启时，他们的手往往并没有放在方向盘上。据调查，在发生事故以前司机的手脱离方向盘长达近13分钟。万幸的是事故发生时消防车上并没有人，而特斯拉车辆的驾驶员也没有在事故中受伤。NTSB官方称车主存在“注意力不集中，过度依赖”驾驶员辅助系统的情况。

目前已有至少三起因特斯拉自动驾驶系统导致人员伤亡的事故发生。

第一起发生于2018年3月1日在佛罗里达州德尔雷海滩，涉事车型为Model 3；第二起发生于2018年3月24日在美国加州山景城，涉事车辆为特斯拉Model X。据悉目前这两起事故仍在接受NTSB和美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic safety Administration）的调查。值得注意的是如果NHTSA认为特斯拉Autopilot存在缺陷被“实锤”的话将可以要求特斯拉对相关车辆召回。

而特斯拉官方则表示其自2018年的撞车事故以来已对安全警示系统进行了更新，警示车主要将双手紧握方向盘同时还调整了警示被激活的时间间隔。同时官方依旧坚持“有自动驾驶仪支持的驾驶员比那些没有辅助的驾驶员更安全。”

因特斯拉近期所发生的事故，NTSB要求特斯拉、大众、宝马、日产、戴姆勒和沃尔沃“开发应用程序，更有效地感知驾驶员的参与度，并在感知到驾驶员没有参与驾驶任务时发出警示。”而截止目前上述制造商都对NTSB就其现有的自动驾驶系统做出解释，除了特斯拉。