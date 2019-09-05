网曝苹果iPhone 11全系手机壳：“浴霸”式后置摄像头或成真

IT之家9月5日消息 随着2019年苹果秋季发布会的临近，网络上有关新款iPhone的爆料也逐渐多了起来。近日再有推特网友曝光了一组疑似苹果将于不久后发布的三款全新iPhone的手机壳照片。

值得注意的是，此次泄露的新款iPhone手机壳来自与苹果存在着官方合作关系的摩仕（Moshi），此次到货的新款iPhone手机壳一共有四款，包括两款皮套（一款为iPhone 11 Pro Max专用另一款为iPhone Pro专用），一款清水套（iPhone 11款），除此之外还有另外一款独特的布艺纹理手机壳（iPhone 11 Pro Max款）。而在这些手机壳上还标注有各款型号的尺寸：iPhone 11采用后置方形双摄方案，为iPhone 6.1；iPhone 11 Pro采用后置方形三摄方案，为iPhone 5.8；而iPhone 11 Pro Max同样采用后置方形三摄方案，为iPhone 6.5。目前来看似乎各大苹果经销商已经开始为新款iPhone及其周边备货。

据先前曝光的信息显示，苹果此次发布的全新iphone 11系列机型将会包括iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。后两款机型都会升级三摄（主摄+长焦+超广角），而iPhone 11则会升级到双摄（主摄+长焦），三款新iPhone均将采用方形“浴霸”后置相机模块设计。

2019苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日上午10点（北京时间9月11日凌晨1点）在位于美国加州库比蒂诺的Apple Park园区内的乔布斯剧院中举行，届时IT之家将会在现场进行报道，敬请关注。