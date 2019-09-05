动画片《黑猫警长》《九色鹿》导演戴铁郎逝世，享年89岁

2019年9月4日晚，上海美术电影制片厂著名美术片艺术家、一级导演、国际动画协会会员、中国美术家协会会员、中国动画学会理事、中国电影家协会会员、享受国务院特殊津贴待遇，动画片《黑猫警长》导演、编剧戴铁郎因病去世，享年89岁。

经典动画《黑猫警长》陪伴了一代代人成长，是无数人美好的童年回忆。虽然只有短短的5集，但每个故事都鲜活生动。

比如《吃丈夫的螳螂》一集，黑猫警长帮螳螂姑娘洗清了冤屈，也给无数小朋友科普了关于螳螂的常识。