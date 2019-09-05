海外首款TCL品牌手机PLEX发布，2020年将推5G和折叠屏手机

9月5日消息，IFA展前夕，TCL在德国柏林举办以“MAKING LIFE INTELLIGENT”为主题的多品类联合发布会，并发布第一款针对海外市场的TCL品牌手机TCL PLEX。

该手机采用专属的TCL NXTVISION技术，可实现更出色的屏幕显示效果和拍摄表现。TCL通讯也将“DISPLAY GREATNESS (展视非凡)”定义为TCL PLEX智能手机系列全新的品牌理念。

TCL PLEX配备了6.53英寸FHD + TCL Dotch显示屏，且首发搭载了独立显示引擎，通过这颗引擎，TCL PLEX屏幕画面的清晰度、色彩饱和度和对比度得到了大幅提升，视觉效果细腻不失真。TCL PLEX采用了双曲面玻璃设计，背壳则是3D全息幻彩设计。

在影像上，TCL PLEX后置三摄，48MP超高分辨率索尼传感器，具备4K视频录制功能，同时TCL PLEX的16MP 123°超广角相机拍摄范围是普通镜头四倍。

此外，TCL PLEX搭载了高通骁龙675芯片，3820mAh电池，支持Qualcomm Quick Charge 3.0快充技术，32分钟即可充满50%的电量。

TCL PLEX搭载了全新TCL UI，用户可通过“Smart Panel(智能助手)”进一步个性化智能手机，以适应不同导航习惯。通过智能连接，TCL PLEX可与家中的电视进行实时交互，通过手机触控或者语音助手即可控制电视，也可将手机播放的内容同步在电视屏幕上播放。

TCL表示在未来，TCL通过对AI×IoT场景生态的进一步布局，还将实现TCL手机与更多智能家居交互体验。

TCL PLEX提供黑、白两种颜色可选，售价329欧元起（税后价格因当地增值税而异），将于2019年第四季度开始在部分欧洲市场开售。

TCL通讯全球销售和营销总经理李绍康表示：“TCL在显示技术方面的传统优势是首屈一指的。TCL是中国出货量第一的电视品牌，全球出货量也稳居第二。TCL PLEX只是一个开始，我们2020年还将陆续推出更多TCL品牌的5G产品和可折叠终端。”