华为高管质疑三星Exynos 980最高速率数据：理论速率最高2.34Gbps

IT之家9月5日消息 三星近日“官宣”了旗下首款集成5G基带的智能手机处理器Exynos 980，这款基于8nm FinFET工艺技术打造的芯片据称支持在5G网络Sub6GHz频段下实现最高2.55Gbps的下载速率。不过对于这一数据近日有华为高管对次提出质疑。

近日华为手机产品线副总裁李小龙发布微博质疑三星新款Exynos 980处理器的数据问题。他科普称“基于3GPP R-15协议标准，100MHz带宽能实现的理论速率最高为2.34Gbps。基于这个限制，在过去无论华为、高通还是MTK，对外宣称的速率都是2.3Gbps。今天有厂商突破了这个极限，一定有什么奇迹发生。”。

据悉，三星Exynos 980芯片包含有两个2.2GHz的高性能A77和四个1.8GHz的A55核心，配备Mali-G76 MP5 GPU且支持编码、解码4K120帧的视频。除了开头提到的支持最高2.55Gbps的下载速率外还支持E-UTRA-NR双连接(EN-DC)(结合了2CC LTE和5G连接)并向下兼容2/3/4G网络。据三星官方表示，全新Exynos 980芯片预计将于今年年底开始量产。

针对华为高管此次针对三星新款Exynos 980芯片所提出的质疑，目前三星方面尚未作出回应。