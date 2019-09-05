内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为高管质疑三星Exynos 980最高速率数据：理论速率最高2.34Gbps

2019-9-5 9:10:12来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月5日消息 三星近日“官宣”了旗下首款集成5G基带的智能手机处理器Exynos 980，这款基于8nm FinFET工艺技术打造的芯片据称支持在5G网络Sub6GHz频段下实现最高2.55Gbps的下载速率。不过对于这一数据近日有华为高管对次提出质疑。

近日华为手机产品线副总裁李小龙发布微博质疑三星新款Exynos 980处理器的数据问题。他科普称“基于3GPP R-15协议标准，100MHz带宽能实现的理论速率最高为2.34Gbps。基于这个限制，在过去无论华为、高通还是MTK，对外宣称的速率都是2.3Gbps。今天有厂商突破了这个极限，一定有什么奇迹发生。”。

据悉，三星Exynos 980芯片包含有两个2.2GHz的高性能A77和四个1.8GHz的A55核心，配备Mali-G76 MP5 GPU且支持编码、解码4K120帧的视频。除了开头提到的支持最高2.55Gbps的下载速率外还支持E-UTRA-NR双连接(EN-DC)(结合了2CC LTE和5G连接)并向下兼容2/3/4G网络。据三星官方表示，全新Exynos 980芯片预计将于今年年底开始量产。

针对华为高管此次针对三星新款Exynos 980芯片所提出的质疑，目前三星方面尚未作出回应。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有