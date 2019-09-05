两高联合发布司法解释：明确高考等4类考试作弊属犯罪

9月3日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》，《解释》当中明确了《刑法》中对在“法律规定的国家考试”中组织作弊的，最高“处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金”的具体解释。

根据《刑法》规定，组织考试作弊罪、非法出售、提供试题、答案罪和代替考试罪的适用范围是“法律规定的国家考试”。

《解释》中明确高考等4类考试作弊属犯罪：

1、普通高等学校招生考试、研究生招生考试、高等教育自学考试、成人高等学校招生考试等国家教育考试；

2、中央和地方公务员录用考试；

3、国家统一法律职业资格考试、国家教师资格考试、注册会计师全国统一考试、会计专业技术资格考试、资产评估师资格考试、医师资格考试、执业药师职业资格考试、注册建筑师考试、建造师执业资格考试等专业技术资格考试；

4、其他依照法律由中央或者地方主管部门以及行业组织的国家考试。

在此基础上，《解释》第一条第三款进一步规定前述规定的考试涉及的特殊类型招生、特殊技能测试、面试等考试，属于“法律规定的国家考试”。

9月3日发布的司法解释，专门对“情节严重”的情形进行了明确。

情形一：高考、研考、公务员录考作弊

《解释》明确，普通高等学校招生考试、研究生招生考试、公务员录用考试社会关注度高、影响大、涉及面广。在这三类考试中组织作弊的直接规定为“情节严重”。

情形二：致考试推迟、取消或启用备用题

《解释》将因作弊导致考试推迟、取消或者启用备用试题的明确规定为“情节严重”。

最高法有关负责人介绍，有些考试作弊犯罪案件是考试工作人员作案，特别是在考前作弊案件中往往能见到“内鬼”参与的“影子”。行为人在考前通过贿买特定知悉人员等方式非法获取考试试题、答案，而后实施组织考试作弊。

情形三：多次组织及人数器材达标

《解释》将多次组织考试作弊，组织三十人次以上作弊，以及提供作弊器材五十件以上的规定为“情节严重”。

情形四：违法所得三十万元以上

基于严厉惩治组织考试作弊犯罪的考虑，《解释》将违法所得三十万元以上的规定为“情节严重”。