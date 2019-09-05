马云迎新寄语：做好这三件事才算阿里人

2019年9月3日，阿里成立20周年之际，马老师在新人见面会上对新人寄语时表示：“阿里骨子里的不服输，勇往直前，是靠打仗打出来的。”

马云希望新人们有三个经历：1.打一场仗，竞争之仗；2.共同参与一场对未来的创新和创造；3.和阿里，和你的团队一起度过一个难关。只有“做好这三件事，你才能算是阿里人。”

马云表示：只有参与商业竞争才能发现自己的漏洞，想自己向对手学习。一定要善于找对手，善于超越对手，打仗，才会有战友的友情。价值观不是为顺风顺水的时候准备的，是为逆境，为大麻烦的时候准备的。

马云坦言，20年前从18个人到现在的11万人，成长的太快了，各种各样的不成熟。奔跑的太快，这也是需要付出的代价，就是很多地方不完美。也正因此，他希望新人来就是要你解决问题的。“如果这公司没问题，没麻烦，那要你来干什么。”

与此同时，马云表示，阿里人的关键词是感恩与敬畏。他向10年的阿里人致敬，向“过去20年这群疯了一样的人表示感恩”。

马云强调，自己不喜欢阿里员工负面情绪，喜欢正能量的人。他表示：“后面的10年可能是阿里变革最大的十年。是技术走向应用的十年。是怎么从一家成功的公司转型升级的十年。如果你没有坚强的意志，你会很难。”

以下为马云讲话全文：心有光芒，必有远方

阿里没有外面说的那么好，也没有那么坏，最好的办法是来体验一下。90%的人会后悔，因为大家的期望值都非常高。

20年前从18个人到现在的11万人。成长的太快了。这家公司的理想又特别的大。我们在做的又是没有人做过的事情。人是新的，要做的事情特别大。20多年以来我们的个子长的特别高，但是我们的经历阅历还只有20岁。各种各样的不成熟。奔跑的太快，这是也是需要付出的代价，就是很多地方不完美。

换句话说，如果这公司没问题，没麻烦，那要你来干什么。你来就是要你解决问题的。

阿里可能是中国最辛苦的公司。我一直希望这家公司是进来非常难，离开非常容易。

你留在阿里，是因为你对这家公司有感情。这家公司因为充满了各种各样的不满，各种情绪，但是你还是留在这家公司。你留在这里就好像明白，这家公司就是这么一家公司。

如果你来以后很容易就适应了，那一定是这家公司做错了。

我向10年的阿里人致敬。10年的历练，我相信阿里这样的公司呆过，天下没有公司可怕。在阿里我把他看成是磨练人的地方。我觉得你应该感到骄傲的是十年的阿里历程。

阿里人关键词：感恩、敬畏。

感恩过去20年这群疯了一样的人。

我不喜欢阿里员工负面情绪，我喜欢正能量的人。后面的10年可能是阿里变革最大的十年。是技术走向应用的十年。是怎么从一家成功的公司转型升级的十年。如果你没有坚强的意志，你会很难。

你要想清楚，你为什么留在阿里，你想要在这里得到什么？

在阿里我希望你们还有三个经历

1、打一场仗。竞争之仗。商场上你能学到很多有意思的东西。必须参与商业竞争。竞争能让我们发现自己的漏洞，想自己向对手学习。一定要善于找对手，善于超越对手。打仗，才会有战友的友情。

2、共同参与一场对未来的创新和创造。没有创造过，你没有成就感。你要做一件回忆时让自己骄傲的事。

3、要和阿里，和你的团队一起度过一个难关。没有难关，你永远不能证明价值观是管用的。价值观不是为顺风顺水的时候准备的。是为逆境，为大麻烦的时候准备的。

做好这三件事，你才能算是阿里人。

阿里骨子里的不服输，勇往直前，是靠打仗打出来的。阿里未来的路上，不是为了消灭敌人，而是为了创造更大的价值。对手只是帮我们提升自己。

告诉你的家人，加入这家公司，是加入了一群人，加入了一个理想，加入了一个使命。把这里当成一所大学吧。10年的人出去，不管他做什么，我一定相信他做事的底线，原则和使命。