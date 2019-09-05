阿里巴巴：9月10日将公布“新六脉神剑”

IT之家9月5日消息 阿里巴巴今日宣布：9月10日公司成立20周年之际，将公布“新六脉神剑”。马云说：“阿里历史上所有重大的决定，都跟钱无关，都跟价值观有关。”

阿里巴巴表示，价值观让阿里巴巴在困难的时候能够坚持，在面临巨大压力的时候依然敢于坚持。非典袭来时，为了“不让客户找不到我们”，所有阿里员工不约而同地在家中坚持提供服务；次贷危机余波中，阿里巴巴主动为客户降价、为员工涨薪，帮助他们闯过冬天。淘宝、支付宝、阿里云的诞生，阿里在诸多时刻的取舍和选择，背后的决策之源均是被称之为“六脉神剑”的阿里价值观。

“新六脉神剑”诞生历时14个月。期间，阿里巴巴举行了5轮合伙人专题会议，累计467名组织部成员参与了海内外9场讨论；对全球各事业群不同司龄、岗位、层级、年龄的员工进行调研，得到的建议反馈近2000条……从一个字到一个标点符号，“新六脉神剑”修改过20多稿，最终正式出炉。

“我们花这么大的代价、这么大的投入去做这件事情，”张勇说，“最重要的目的是寻找我们的同路人，走向未来、走向102年，走好未来5年、10年、20年的同路人。”

据了解，2004年，阿里巴巴将“成为一家持续发展102年的公司”定为愿景，并正式形成了“六脉神剑”的价值观和文化：客户第一，团队合作，拥抱变化，诚信，激情，敬业。2009年，阿里巴巴在成立10周年时，建立了合伙人制度。阿里巴巴还定下目标，到2036年，要服务20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助1000万家中小企业盈利。