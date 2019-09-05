【IT之家开箱】华为畅享10 Plus手机图赏

今日，华为在西安正式发布了华为畅享10 Plus，现在IT之家为大家带来这款全新“年轻实力派”的图赏。

华为畅享10 Plus采用了一块6.59英寸全视屏，整块屏幕无挖孔、无刘海，屏占比达到91%，视觉效果非常完整宽广。同时，凭借其85%（典型值）的高色域、2340*1080的FHD+分辨率、1500:1的对比度，不仅自然还原屏幕画面色彩，还可以细腻展现画面细节。

创新前置升降式摄像头为用户带来全新拍照体验的同时，也成就了全视屏这一崭新全面屏形态。另外，可以看到听筒设计在了顶部边缘处。

相机方面，华为畅享10 Plus搭载4800万超广角AI三摄，包含一枚4800万像素主镜头、一枚800万像素的超广角镜头以及一枚200万像素的景深镜头。

核心配置方面，华为畅享10 Plus搭载的是麒麟八核高性能、低功耗处理器，辅以GPU Turbo 3.0技术，保证玩家畅爽的游戏体验。

其他方面，华为畅享10 Plus采用后置指纹识别，内置4000mAh大电池，机身存储方面配备4GB/6GB/8GB +128GB存储规格。

此外，华为畅享10 Plus还采用了全场景智慧天线技术，内置4根L型天线布局，7项天线专利，TAS双天线切换+AI调谐技术，保证用户在横置握紧的情况下，手机信号接收依然稳定。

价格方面，华为畅享10 Plus 4GB+128GB售价1499元，6GB+128GB售价1799元，8GB+128GB售价2099元。

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