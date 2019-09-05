中国8.54亿网民约九成学历不足本科，超七成月收入不足5000元

IT之家9月5日消息 CNNIC第44次中国互联发展状况统计报告指出，截止到2019年6月，中国网民规模达8.54亿，用户月均使用移动流量达7.2GB。其中45.5%的网民为30岁以下的年轻群体，本科以下学历(不含本科)网民占比为90.4%，而月收入在5000元以下的网民群体合计占比超七成。

手机网民规模达8.47亿，较2018年底增长2984万，网民中使用手机上网的比例由2018年底的98.6%提升至99.1%。

截至2019年6月，我国农村网民规模为2.25亿。占网民整体的26.3%，较2018年底增长305万；城镇网民规模为6.30亿，占网民整体的73.7%，较2018年底增长2293万。

截至2019年6月，我国网民男女比例为52.4：47.6，与2018年底基本持平。

数据显示，近9成中国网民没有上过大学，同样，约9成网民学历不足本科。其中初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为38.1%、23.8%；受过大学专科、大学本科及以上教育的网民群体占比分别为10.5%、9.7%。

在我国网民群体中，学生最多，占比为26.0%；其次是个体户/自由职业者，占比为20.0%；企业/公司的管理人员和一般人员占比共计11.8%。

个人收入结构上，超过7成网友月收入不足5000。其中无收入及月收入在500元以下的网民群体占比为19.9%，月收入在2001-5000元的网民群体合计占比超过三分之一，为33.4%；月收入在5000元以上的网民群体占比为27.1%。

此外，截至2019年6月，我国非网民规模为5.41亿，其中城镇地区非网民占比为37.2%，农村地区非网民占比为62.8%，非网民仍以农村地区人群为主。使用技能缺乏和文化程度限制是非网民不上网的主要原因。