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学生反映高校App泛滥，教育部回应称将加强统筹管理

2019-9-5 15:15:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月5日消息 据澎湃新闻报道，9月5日，在教育部新闻发布会上，有记者提问，现在有不少学生反映说自己被App绑架了，特别是在高校里面，打热水用App，跑步使用App，连WiFi用一个，刷网课用一个，给他们带来不少困扰。对此，教育部将有哪些措施？

教育部科学技术司司长雷朝滋回答表示：“关于高校App泛滥问题，今年3月，我们已经开展了一次教育App的专项调研，抽取了一百所高校，对高校的教育App应用情况进行了解。从调研情况看，总体情况还是好的，89所高校App数量都在5个以下，确实也有少数高校开发引进的App超过了20个，存在App泛滥问题，给师生造成了困扰。”

他指出，下一步将加强教育App开发的统筹管理。学校相关部门和老师开发教育App，并要求学生使用的，必须经过学校批准立项，不得擅自开发。

此外，加强教育App选用的统筹管理。选用教育App要充分征求师生、家长意见，并经学校领导班子集体决策同意。

同时，教育部还将加强教育App整合共享的统筹管理。严格控制本单位教育App的数量，同一业务不同层次，不得开发多个App。

另外值得一提的是，9月5日，教育部等八部委联合印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》。其中要求，对教育APP实施包容审慎监管，不设置准入许可、加强事中事后监管。同时，《意见》也要求规范进校合作，要求统一使用的教育APP不得向学生及家长收取任何费用、植入商业广告和游戏。

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关键词：App

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