红魔3S“御风超神”正式发布：骁龙855+加持，售价2999元起

IT之家9月5日消息 早前官微预热良久的全新红魔3S“御风超神”近日迎来了自己的揭幕之日。发布会上由红魔产品经理姜超为大家详细讲解了全新红魔3S让哪些哪些曾吹过的“牛X”成了真。

据悉，全新红魔3S搭载高通骁龙855Plus，采用UFS3.0极速闪存，辅以ICE2.1风冷+液冷双重散热系统，红魔3S分别以510496分、507747分再次屠榜安兔兔、鲁大师性能排行榜。









红魔3S采用了6.65英寸，支持DC调光的屏幕刷新率为90Hz的电竞级AMOLED大屏，拥有240Hz触控刷新率，支持触控按键以及指纹键自定义，可实现四指操作，甚至于五指操作。

音效方面，全新红魔3S支持3D立体环绕音效，采用双BOX多向出音的防遮音设计，再加上双Smart PA堪称梦幻组合，保留了游戏玩家喜爱的3.5mm耳机孔，4D智能震感身临其竞！同时，红魔3S还带来非常“刺激有趣”的游戏变声功能，可玩性极高。

相机方面，全新红魔3S搭载索尼IMX586 4800万摄像头，f/1.7大光圈，80.32°广角，1/2英寸超大CMOS，支持PDAF 0.1S极速对焦，值得注意的是此次红魔3S还首度加入了超级夜景模式。

电池方面，红魔3S配备有5000mAh超大容量电池，支持27W PD极速快充，兼容QC4.0。官方称红魔3S拥有充电5分钟，游戏半小时的极致续航。

软件方面，红魔3S搭载RedMagic OS 2.1且拥有全新定制风扇主题，官方还还对其进行了大量的性能提升优化：比如智能CPU/GPU调度，红魔渲染系统、游戏场景识别等，同时还带来了支持更多款游戏的红魔时刻3.0。

除了全新红魔3S外，红魔官方还与腾讯游戏、网易游戏、完美世界游戏、英雄互娱等展开了深度合作，共同打造电竞生态。

除了红魔3S外，此次发布会上一些红魔周边也与大家见面了。全新红魔战鼓便携式TWS蓝牙音响拥有小巧精致，防水设计，支持双音箱组合环绕立体音效，内置麦克风，超大音量等特点。

红魔官方与RNG电子竞技俱乐部达成了全球战略合作伙伴关系，共同推动中国手游电竞的普及，共拓细分市场。与此同时红魔还与LPL达成合作并成为2019英雄联盟职业联赛官方合作用机。

价格方面，红魔3S拥有玄铁黑、银色风暴两款两款配色，8GB+128GB版售价2999元，而12GB+256GB红蓝竞技版3799元。9月9日10点努比亚线下实体店、官方商城、京东商城国内同步发售，10月全球开售。