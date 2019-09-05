301医院发布基于华为可穿戴设备的心脏健康研究成果

9月5日消息，301医院心内科陈韵岱、郭豫涛教授在全球规模最大、最具影响力的心血管领域学术会议欧洲心脏病学会年会（ESC 2019）及世界心脏病学大会(WCC)上发布了基于华为可穿戴设备的心脏健康研究成果。

目前，我国心律失常患者约有2000万人，其中房颤患者约1000万，但由于心律失常整体知晓率低，且多数发作无规律、临床症状不突出（约1/3的房颤患者并没有症状）、发作时间短，导致心律失常的筛查确诊难，患者容易错过最佳的治疗时间。

2018年起，301医院心内科陈韵岱、郭豫涛教授创新团队，与华为消费者业务心脏健康研究团队合作，探索移动健康 （mHealth）技术在心血管疾病管理领域的应用，基于华为智能穿戴设备PPG技术将房颤筛查的前沿技术融入房颤整合管理，将移动技术、智能穿戴设备结合专病管理方法，应用在不同程度心血管疾病预防中，让居家、快捷、长程的心律失常自主检测及自我管理成为了可能。

Huawei Heart Study系列研究之一：基于PPG技术，进行心律失常房颤高风险人群筛查。陈韵岱教授在报告中指出，低检出率和用户遵从医嘱不够是当前房颤管理的难点，mHealth（移动健康）设备有望提高房颤的早期诊断率，改善房颤管理。该研究借助华为智能穿戴设备PPG技术（基于HUAWEI WATCH GT、华为手环3/3Pro、荣耀手表（魔法/梦幻系列）、荣耀手环4/5）和移动应用程序“心脏健康研究”，对大规模人群中进行房颤筛查。

研究发现，监测方式将影响房颤的筛查率，周期监测较主动监测可更好地检出房颤。从2018年10月26日至2019年5月20日，共有24万+人在华为应用市场下载了心脏健康研究APP，其中18万+人配对了筛查设备，并至少连续佩戴14天检测心律，确定是否存在不规则心律及房颤风险，筛查出疑似房颤的人群，通过房颤整合管理平台MAFA对接协作医院进行确诊。其中，95.1%确诊房颤用户随后进入MAFA房颤管理平台获得房颤综合管理，80%房颤高危人群获得抗凝管理。截止到2019年9月3日，已有47万+用户加入心脏健康研究。

陈韵岱教授表示，“该研究表明持续居家佩戴智能设备是房颤人群筛查的可行策略，将有利于提高房颤早期诊断、早期干预。”

Huawei Heart Study系列研究之二，MAFA Ⅱ:mHealth（移动医疗）技术支持房颤整合管理的工作。

在ESC最新科学数字医疗论坛（Advances in digital health）上，郭豫涛教授介绍了另一项研究成果——mHealth（移动医疗）技术支持房颤整合管理的工作（MAFA Ⅱ）。

MAFA II房颤专病管理平台不仅对接了前沿的房颤筛查技术，还全新迭代了房颤及心血管危险因素管理，除了健康档案、医患沟通等功能外，还匹配了规范治疗和临床决策支持系统，以此实现动态风险评估和风险预警，帮助医生及患者更好地管理疾病。

心脏健康研究APP集成了MAFA II管理平台，对接了70+协作医院，用户可以自主到APP上进行专家预约，可实现专病专治，就近诊疗的目的。

世界心脏联盟前任主席、美国心脏协会前任主席Sidney Smith教授评论道：“这是一项具有深远意义的重磅级研究。首先它改变了既往对于房颤筛查的认识，相比美国苹果手表所做的同类研究（Apple Heart Study），不仅阳性预测值更高，而且在筛查后继续利用移动互联网平台和技术有效地进行患者管理，真正实现了从早期筛查到长期综合管理的全程跟踪。如果能够在老年人群中广泛应用，将具有更大的临床价值。”

华为消费者业务表示，未来和301医院将继续深入合作，不断提升房颤筛查算法的准确度，提高房颤早期诊断率，改善房颤管理，实现早预防、早治疗，让更多消费者远离疾病，拥有高质量的健康生活。