一张图看懂华为畅享10 Plus手机：超清全视屏，潮流配色

IT之家9月5日消息 今天，华为在西安举行发布会，华为畅享10 Plus正式亮相。华为官方在发布会现场公布，华为畅享10 Plus 4GB+128GB存储售价1499元，6GB+128GB存储售价1799元，8GB+128GB存储售价2099元。9月5日16:08开启预售，9月10日10:08正式开售。
华为畅享10 Plus全系标配128GB大容量内存，轻松储存海量照片； UFS2.1双通道储存技术，随机读取速度提升57%；4000mAh大容量电池，配合智能省电模式，续航强劲耐用。
华为畅享10 Plus搭载麒麟710F处理器，支持华为方舟编译器，Game Turbo 3.0技术，配备Type-C接口，保留3.5mm耳机接口。
华为畅享10 Plus拥有6.59英寸超清全视屏，分辨率为2340x1080，屏占比高达91%；3D收弧设计，握感更舒适；天空之境、赤茶橘、翡冷翠、幻夜黑，四种ID颜色美轮美奂。
华为畅享10 Plus前置1600万悬浮式镜头隐藏机身之中，自拍自动开启；4800万超广角AI三摄，美好瞬间捕捉；120°超广角镜头，开拓新视野；AI智能识别，美图信手拈来。后置三镜头为4800万像素超清镜头，120度超广角镜头，200万像素景深镜头。