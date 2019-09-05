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爆料：苹果iPhone 11发布会有“One more thing”

2019-9-5 16:30:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

还记得苹果发布会上的One more thing吗？One more thing是苹果前CEO史蒂夫·乔布斯的经典名言。史蒂夫·乔布斯在临近发布会结尾时酷酷地说一句“One More Thing”，然后带来最大的惊喜。不过近几年的苹果发布会惊喜越来越少，一方面设备形态趋于同质化，创新变缓；另一方面苹果的保密越来越难。

9月11日，苹果将带来iPhone 11系列新品，现在曾经爆料过iPhone XS系列名称的Twitter 用户CoinX表示这次苹果发布会还有“One more thing”。

外界普遍预计苹果会在此次发布会上推出三款新iPhone 11系列产品以及Apple Watch新品，而iPhone 11系列会有后置三摄镜头。但这几款现有的产品显然不够“One more thing”。

根据iOS 13固件代码显示，苹果仍在研发AR增强现实设备，另外还在开发一款蓝牙追踪器配件。期待苹果为我们带来惊喜的“One more thing”吧。

2019苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日上午10点（北京时间9月11日凌晨1点）在位于美国加州库比蒂诺的Apple Park园区内的乔布斯剧院中举行，届时IT之家将会在现场进行报道，敬请关注。

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关键词：iPhone 11苹果发布会

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