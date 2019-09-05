索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代发布：约2639元

IT之家9月5日消息 除了Xperia 5智能手机之外，索尼今天还在IFA推出了一系列音频产品，其中就包括全新的索尼颈挂式降噪耳机二代WI-1000XM2。

索尼WI-1000XM2采用与索尼顶级耳罩式WH-1000XM3耳机相同的QN1处理器，采用“双噪声传感器技术”，内置/外置一个麦克风。噪声由两个麦克风收集，并由QN1产生的高清反相信号抵消，以实现高噪声消除效果。该处理器具有大气压力优化功能，这确保了在飞机机舱中也能提供出色的聆听体验。

索尼WI-1000XM2还使用了索尼的高清混合驱动器系统，配有9毫米动态驱动器和平衡电枢驱动器，可在各种频率下产生清晰的音频。这款蓝牙耳机还具有32位音频信号处理、数模转换功能，内置耳机放大器。

索尼WI-1000XM2可连续播放长达10小时的音乐，还支持快速充电，因此只需10分钟充电即可提供长达80分钟的播放时间，支持Google智能助理和亚马逊Alexa语音助理，重量已降至58克。此外，左右耳机可以在不使用时通过磁铁吸附在一起。

索尼WI-1000XM2支持高音质编解码器“LDAC”，据称即使使用无线也能实现相当于高分辨率的高音质。其他支持的编解码器是SBC / AAC，但不支持aptX和aptX HD。

索尼WI-1000XM2耳机将于2020年1月上市，在英国的售价为300英镑（约2639元）。