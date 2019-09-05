爆料：vivo搭载三星Exynos 980处理器的手机将于今年上市

IT之家9月5日消息 据知名数码博主@i冰宇宙爆料，三星和vivo公司合作，vivo搭载三星Exynos 980处理器的手机将于年内上市。

▲图自 @i冰宇宙

据了解，三星在9月初发布首款集成5G的处理器Exynos 980，采用8nm工艺打造，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5，最高支持3360×1440分辨率屏幕，同时内置有NPU，存储方面支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/eMMC 5.1闪存；在摄像方面，最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像。

官方表示，Exynos 980支持NSA/SA双模5G，Exynos980实现了超高速数据通信；支持在5G通信环境即6GHz以下频段，实现最高2.55Gbps的数据通信；在4G通信环境下，最高可实现1.6Gbps的速度。

在4G-5G双连接（E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC）状态下，下载速度每秒最高可达3.55Gb，同时支持最新标准Wi-Fi（Wi-Fi 6,IEEE 802.11ax），让消费者更迅速、更稳定地享受高清影像等大流量的流媒体服务。