彭博社：明年新款苹果iPhone将支持屏下Touch ID

IT之家9月5日消息 据彭博社今天发布的一份报告显示，苹果正准备在明年秋天推出一款显示屏集成Touch ID指纹传感器的iPhone。该报告称，该屏下Touch ID将成为现有Face ID的补充，允许用户使用指纹进行身份验证。

报道也指出，该功能可能会延期至2021年。此前知名分析师郭明錤曾称，苹果将在2021年推出一款同时具有Touch ID和Face ID的iPhone。

据说Apple已经与供应商合作并已经有了可以正常工作的原型机，但目前尚不清楚其是否可以大规模生产这项技术。

提供Touch ID和Face ID将提高整体便利性和解锁iPhone的速度，例如当用户佩戴头巾或面罩时，面部识别功能不起作用，这时用户则可使用Touch ID解锁手机。手指湿润时，Touch ID不起作用，可以依赖Face ID系统。

另外彭博社今天还称，苹果将在2020年春季推出一款新的低价iPhone SE后续机型，这跟此前日经新闻的报道相一致，彭博社同样将其描述为类似iPhone 8的设计，并将继续使用Touch ID按键。

对于下周发布的2019年iPhone 11系列，预计将采用改进的Face ID系统，可以在更多角度工作。