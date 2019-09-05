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联想Z6 Pro / K10 Note / A6 Note 正式登陆印度市场

2019-9-5 21:12:32来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月5日消息 今日联想在印度举行发布会，联想Z6 Pro、联想K10 Note和A6 Note正式登陆印度市场。

据了解，联想Z6 Pro于今年四月发布，采用6.39英寸三星AMOLED水滴屏，搭载骁龙855移动处理器，配备第六代屏幕光电指纹。联想Z6 Pro采用HYPER VIDEO技术，支持超级视频AI四摄，拥有4800万像素主摄，3200万像素前摄等。这款手机售价为33999印度卢比（约合人民币3380元）。

联想K10 Note是此前发布的联想Z6青春版，搭载高通710处理器和6.39英寸屏幕。有4/64 GB和6/128 GB两个内存版本。后置三摄，为1600万+800万+500万像素组合，前置摄像也为1600万像素。

这款手机的电池容量为4050 mAh，具有18W快充。价格为13999印度卢比起（约合人民币1391元）。

联想A6 Note具有蓝色和黑色两种配色，采用了6.1英寸水滴屏，屏占比为88%，宽高比为19.5:9，采用4000mAh的电池。

在硬件方面，联想A6 Note手机搭载联发科MTK Helio P22处理器，运行Android 9 Pie操作系统。存储空间为32GB，内存为3GB。摄像方面为后置双摄，为1300万像素+500万像素组合，前置摄像头为500万像素。这款手机的售价为7999印度卢比（约合人民币795元）。

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关键词：联想Z6 Pro联想A6 Note联想K10 Note

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