中国天眼首次探测到宇宙神秘射电信号

IT之家9月5日消息 根据科技日报的报道，本月4日，来自中科院国家天文台FAST项目部的消息称，FAST首次探测到快速射电暴多次重复爆发，捕捉到目前全世界已知数量最多的脉冲。

以下是中科院国家天文台FAST项目部的公告：

近日，在使用FAST L波段19波束接收机（每个波束的半功率宽度为2.98角分）对快速射电暴(Fast Radio Burst，简称FRB) FRB121102的跟踪观测中，FAST探测到多次重复爆发。本次快速射电暴的爆发首先由FAST快速射电暴实时探测终端（FAST FRB 终端）于8月29日（UT时间）实时捕捉并预警。FAST FRB 终端实时地处理19波束接收机数据，自动的完成筛选、触发和存储 。截止目前，通过对8月29日、30日、31日和9月1日（UT时间）数据多种单脉冲搜索程序的处理，FAST已经发现多次数十次的集中爆发，累积捕捉了大量的高信噪比爆发，捕捉的爆发数量是已知全世界最多的。目前，针对数据的交叉验证和进一步处理仍在进行当中。