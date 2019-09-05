中国天眼首次探测到宇宙神秘射电信号

IT之家9月5日消息 根据科技日报的报道，本月4日，来自中科院国家天文台FAST项目部的消息称，FAST首次探测到快速射电暴多次重复爆发，捕捉到目前全世界已知数量最多的脉冲。
以下是中科院国家天文台FAST项目部的公告：
近日，在使用FAST L波段19波束接收机（每个波束的半功率宽度为2.98角分）对快速射电暴(Fast Radio Burst，简称FRB) FRB121102的跟踪观测中，FAST探测到多次重复爆发。本次快速射电暴的爆发首先由FAST快速射电暴实时探测终端（FAST FRB 终端）于8月29日（UT时间）实时捕捉并预警。FAST FRB 终端实时地处理19波束接收机数据，自动的完成筛选、触发和存储 。截止目前，通过对8月29日、30日、31日和9月1日（UT时间）数据多种单脉冲搜索程序的处理，FAST已经发现多次数十次的集中爆发，累积捕捉了大量的高信噪比爆发，捕捉的爆发数量是已知全世界最多的。目前，针对数据的交叉验证和进一步处理仍在进行当中。
据悉，500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope），简称FAST，位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中，工程为国家重大科技基础设施，“天眼”工程由主动反射面系统、馈源支撑系统、测量与控制系统、接收机与终端及观测基地等几大部分构成。