福布斯中国：《英雄联盟》UZI是中国电竞第一流量担当

IT之家9月5日消息 今日，福布斯中国发表了一篇名为《50位意见领袖都有谁？》的文章，评选出了五个领域中的真正关键意见人物，其中，在电竞领域中，UZI被福布斯中国描述为“中国电竞第一流量担当”。

福布斯中国称，今年22岁的简自豪是游戏《英雄联盟》中国区的电竞职业选手，2018年度最佳ADC，被ESPN评价为中国英雄联盟电竞史上最佳选手之一。

2011年，14岁的简自豪(UZI，后同)首次接触到《英雄联盟》这款游戏，并迅速展现出惊人的天赋，短短几年便成为世界顶尖选手，在S8官方世界选手排名中位列第一。UZI娴熟的操作技巧与充满侵略性的打法为他俘获了来自全球各地的粉丝，也让他成长为《英雄联盟》乃至整个电竞产业的标志性人物之一，在社交媒体平台与直播间拥有超过千万人的关注，被认为是中国电竞第一流量担当。

2018的英雄联盟季中邀请赛，全球观看UZI比赛人数高达12.7亿，带领RNG俱乐部获得2018MSI季中赛冠军、LPL洲际赛冠军。同年，UZI作为雅加达亚运会英雄联盟项目国家队队长，率领队伍赢得了电竞史上第一枚金牌。UZI作为专业电竞选手的成就为其赢得Nike、Mercedes-Benz、肯德基等品牌的合作。

这些光芒的背后，除了UZI自身具备的游戏天赋外，更是日复一日，年复一年，不断辛苦训练得来的。过去半年，UZI所在俱乐部RNG表现不佳，其本人也处于职业生涯的小低谷时期，但这似乎并未影响其在电竞领域的影响力。

10位电竞意见领袖（按拼音顺序排序）：高振宁（Ning）、简自豪(UZI)、刘谋（PDD）、明凯(ClearLove）、任怡旭（旭旭宝宝）、苏汉伟（Xiye）、王柳羿（Baolan）、徐志雷（BurNIng）、禹景曦（若风）、张翔玲（小苍）