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诺基亚发布800 Tough三防手机：IP68防水防尘，军工级标准

2019-9-5 23:06:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月5日消息 今天晚上，诺基亚发布了一款三防手机Nokia 800 Tough，IP68防水防尘，军工级标准，价格尚未公布。

官方介绍称，Nokia 800 Tough 支持 IP68 防水防尘，符合 MIL-STD-810G 军工级标准，主打耐用性。机身内置 2100 毫安时超大电池，拥有超持久的续航时间。网络方面，Nokia 800 Tough支持 4G （支持移动、联通、电信 VoLTE 网络）、 Wi-Fi 和 GPS。

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关键词：诺基亚三防功能机

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