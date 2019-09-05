诺基亚发布800 Tough三防手机：IP68防水防尘，军工级标准

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IT之家9月5日消息 今天晚上，诺基亚发布了一款三防手机Nokia 800 Tough，IP68防水防尘，军工级标准，价格尚未公布。
官方介绍称，Nokia 800 Tough 支持 IP68 防水防尘，符合 MIL-STD-810G 军工级标准，主打耐用性。机身内置 2100 毫安时超大电池，拥有超持久的续航时间。网络方面，Nokia 800 Tough支持 4G （支持移动、联通、电信 VoLTE 网络）、 Wi-Fi 和 GPS。
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