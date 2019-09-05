西瓜视频等42款App违规：超范围收集用户信息

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IT之家9月5日消息 据央视报道，日前，广东省公安机关持续开展超范围收集用户信息App清理整治专项行动，2019年8月份共监测发现250余款APP存在超范围收集用户信息行为。
其中“西瓜视频”“贝壳找房”等42款APP，存在超范围读取用户通话记录、短信或彩信，收集用户通讯录、用户设备上已知账号，超权限使用用户设备麦克风等突出安全问题。
目前，广东省公安机关已将有关监测情况上报公安部通报属地公安机关开展清理整治。
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