喜加二！Epic免费领取游戏《The End is Nigh》和《ABZU》

IT之家9月6日消息 据Epic游戏商城消息，现在可以免费领取游戏《The End is Nigh》和《ABZU》，截止时间为9月12日。

《ABZU》是一款海洋冒险游戏，“ABZÛ”一词源自最古老的神话，AB代表水，而ZÛ则代表智慧，ABZÛ即智慧之海的意思。这款游戏来自《Journey》和《Flower》的美术指导，官方称将用这款美轮美奂的水下冒险游戏唤起玩家的潜水之梦；游戏在2016年8月2日发行，这款游戏支持简体中文。

介绍称，这款游戏可以沉浸在生机勃勃且充满神秘感的海洋中，体验五彩斑斓的世界和形形色色的生命。潜水员通过优雅的游泳动作表演水中杂技。探索发现数百种以真实生物为原型的独特物种，与众多海洋生物建立强大联系。与成千上万条鱼类互动，这些鱼类会随机对您、同类或掠食者作出回应。徜徉在史诗般的海景之中，探索细节精致的海洋生态系统。深入海洋中心，探寻被遗忘的古老秘密。请注意，海洋深处危机四伏。

《The End Is Nigh》（《终结将至》）是一款漫长的冒险游戏，游戏在2017年7月12日发行，界面显示只支持英语。

官方介绍称：您如果读到此文，或许已经死了...开个玩笑，您还没死...暂时！看呐，未来绝大多数生灵都将死去；这正是关于终结的游戏。

《The End is Nigh》和《ABZU》免费领取：点此喜加二！