专利暗示苹果眼镜需搭配iPhone才能正常运行

IT之家9月6日消息 苹果已经申请了另一项专利（编号20190273815）。值得注意的是该专利暗示了传闻中的“Apple Glasses”：这是一款头戴式增强现实/虚拟现实眼镜产品。

同时专利图资料给出了这款虚拟现实头戴式显示系统和操作方法，用户需要将自己的移动设备（iPhone）插入到单独的头戴式设备中以让整套设备完美运行。当iPhone完全插入到设备后讲可以实现移动设备与虚拟现实设备之间的通信并进行相关操作，因而iPhone上的一些特征或软件也可扩展到虚拟现实设备上以便得到进一步的加强。

早在今年三月份郭明錤也曾预测苹果将在2020年推出智能眼镜产品并将由iPhone“驱动”。他认为这款被人们称为“Apple Glasses”产品的大规模量产将会在2019年第四季度或2020年第二季度开始。他还认为这种头戴式显示器产品只能起到图像显示的作用，而iPhone则可以执行几乎所有的任务处理，包括场景渲染，网络连接、GPS定位等。

值得注意的是早在2017年苹果便获得了与iPhone连接的AR / VR眼镜专利（编号8,957,835），不过当时的专利内容则是将iPhone连接到GoPro-ish头部支架上以便在显示器上查看相关内容。而彭博社在2017年也曾报道称苹果的“突破性设备”将搭载一个新芯片和操作系统。同时苹果正在设计这款处理器芯片，其概念与Apple Watch中的“system-on-a-package”类似。后期彭博社还曾补充称这一为新型头戴式设备所设计的操作系统内部名称为“rOS”，据悉这一操作系统是基于iOS打造的。