京东906领券指南：中秋大促199-120元，小米30W双口充电器55元新低

9月6日，中秋部分食品满199减120元，小米USB充电器 30W快充版（1A1C）低至55元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
视频红包答案：1、第九代酷睿 2、144HZ 3、15.9MM 4、佳洁士锁白
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|电脑配件神券 99-88
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|超市神券199-120/199-100
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|话费券49-2
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好价单品：
小米USB充电器30w快充版同时拥有USB-C以及USB-A两种不同类型的输出接口，可为智能设备提供更多不同协议的快速充电，USB-C在单独使用时，可提供最大30W的充电功率。USB-A接口单独使用时，可提供最大27W的充电功率，同时使用时可提供合计24W的充电功率，AC 100-240V宽幅电压输入，多重保护，安全保护，插脚可折叠，携带更方便。
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