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京东906领券指南：中秋大促199-120元，小米30W双口充电器55元新低

2019-9-6 11:16:44来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

9月6日，中秋部分食品满199减120元，小米USB充电器 30W快充版（1A1C）低至55元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

视频红包答案：1、第九代酷睿  2、144HZ  3、15.9MM  4、佳洁士锁白

活动链接
视频红包（下拉主页面）点此
抽全品券点此
每日福利社点此
电脑配件神券 99-88点此
汰渍洗衣液券 199-100点此
中秋会场 满199-120点此
汽车用品券 299-100点此
粮油券 199-120点此
中秋礼品 满199-100点此
金龙鱼 满199-100
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电脑配件 满2999-200点此
零食 满199-120点此
资生堂 满199-100
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牛奶 两件8折点此
个护神券 149-100点此
生鲜跨店券 299-120/199-80点此
文具 满149-50点此
自营图书最高200-100点此
超市神券199-120/199-100点此
电脑1000-100/3000-300点此
Intel电脑券 3000-300点此
宠物劵399-230点此
开学季包箱 99-20/199-50点此
个人护理品类日 145-100点此
抢全品类券 5到10元
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饮料券 199-100点此
啤酒 满199-100点此
话费券49-2点此

好价单品：

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