京东906领券指南：中秋大促199-120元，小米30W双口充电器55元新低

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小米USB充电器30w快充版同时拥有USB-C以及USB-A两种不同类型的输出接口，可为智能设备提供更多不同协议的快速充电，USB-C在单独使用时，可提供最大30W的充电功率。USB-A接口单独使用时，可提供最大27W的充电功率，同时使用时可提供合计24W的充电功率，AC 100-240V宽幅电压输入，多重保护，安全保护，插脚可折叠，携带更方便。

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