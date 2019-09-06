短视频MCN商用音乐侵权首案宣判，VFine再谈为何上诉

近日，短视频MCN商用音乐侵权第一案一审宣判，原告VFine Music一方胜诉，然而VFine表示，将继续上诉。

关键争议点，在侵权价值和维权成本。据悉，VFine方面要求赔偿原告经济损失20万元及合理开支5.7万余元。而被告方认为，VFine主张的经济损失赔偿数额明显过高，主张的合理支出已超出合理范围。

最终，北京互联网法院对此案作出一审判决，判令被告之一，papitube旗下北京春雨听雷网络科技有限公司赔偿经济损失及合理支出共计7000元。

案件完整复盘

在一审宣判后，VFine方面对此案做完整复盘。概括其梳理内容，大致如下：

2018年8月，papitube旗下视频博主@Bigger研究所在广告短视频“2018最强国产手机大评测！”中，未经授权使用了日本音乐厂牌Lullatone的原创歌曲《Walking On the Sidewalk》，相关视频全平台总播放量超过2309万，转赞评数据总计超过25万。

2018年12月，Lullatone得知其原创歌曲被@Bigger研究所盗用，找到VFine建立合作关系，委托VFine代理其在中国的所有维权事宜。

2019年1月，VFine在与papitube沟通无果后，决定启动法律程序维权；3月，按照诉讼要求，VFine正式与Lullatone签署相关具有法律效力的维权委托合同，提交诉讼请求；5月，北京互联网法庭正式立案；7月23日，案件于北京互联网法庭一审开庭；8月30日，案件第五次开庭直播，VFine胜诉。

北京互联网法院一审判决，认定被告papitube方面构成侵权，判令被告赔偿原告版权方VFine Music及音乐人Lullatone经济损失4000元及合理支出3000元，共计7000元。

对此结果，VFine认为判决判定被告的经济赔偿金额过低，无法覆盖VFine取证成本，也无法平衡侵权音乐所应获得的权利，将继续上诉。

上述过程中，在7月23日开庭之后，案件迅速引起广泛关注。Bigger研究所在一审开庭后随即发布博文回应，“开始的时候确实版权意识不强，未经许可就使用了音乐，后来收到通知就把那期视频全网下架了。现在由papitube和对方音乐版权公司走法律渠道解决中。我们团队日后也会更加注意音乐版权的使用。”

赔偿金额争议

在此案中，VFine方面的诉求，一方面是被告停止通过酷燃视频等一切平台传播含有音乐《Walking On the Sidewalk》的短视频“20180804期2018最强国产手机大测评”，此外，是被告连带赔偿原告经济损失20万元及合理开支5.7万余元。

针对第二点，papitube一方认为，VFine方面主张的经济损失赔偿数额明显过高，Lullatone组合及其音乐作品不具有知名度，且涉案音乐发布于2011年，商业价值极低，侵权行为可能获得的利润远低于原告主张的金额，其主张的合理支出已超出合理范围。

最终北京互联网法院一审判决，被告北京春雨听雷赔偿原告经济损失及合理支出共计7000元，驳回原告其他诉讼请求。

VFine表示，跨国维权整个过程消耗了大量的时间、金钱成本。同时，Lullatone在过往商业合作中的标准金额基本均为1500美元，所以对于4000元人民币的侵权赔偿，VFine表示无法认同。

在VFine副总裁陈鑫看来，以短视频为代表的内容创作领域是音乐侵权的重灾区，而侵权容易维权难，维权成本高，赔的钱很少，是维权难点。据其介绍，在此次案件中，包括律师咨询、诉讼，派人去日本与委托人沟通，公证，翻译，证据链条补足等，花费达十几万元。而之所以最终要求赔偿25万，是律师提出的建议。

不过北京互联网法院发布的裁判要旨中提到，在2019年3月赴日本的公证认证及差旅食宿费用并非获得授权的支出，应属于为了获得证据补强而进行的维权支出。该等证据补强行为，虽然属于维权范畴，但系原告担心相关诉求在诉讼中不能获得法院支持而进行的证据补强。假如原告在2018年12月签订的《音乐作品授权协议》和《授权书》之时能够将授权手续制作完备，便不会产生2019年3月再次赴日补强维权证据的支出。由此可见，该项支出并不合理，法院对该项支出，不予支持。

面对维权成本的质疑，据陈鑫解释，音乐的权限有很多，在之前的版权方跟代理方之间合作，没有人签维权协议。VFine未来希望音乐人把其商业的发行权限和维权权限都能给到，但之前是没有的，而这次赴日索取授权等，的确是为维权这件事情做的。

另外有质疑提到，VFine赴日从委托人索取授权的成本，不应完全摊派在此次papitube案件中，因为未来有可能会有其他人侵权。陈鑫认可索取授权不是专门为papitube方面来做，“但是我们提到的维权成本在里面，绝对是大于3000元的。”

短视频、直播是重灾区

实际此次案件有其特殊性，跨国维权并不具备普遍意义。如非牵涉papitube，案件的关注度很可能远不及今日这般。就VFine来说，维权也并非其最核心业务。不过案件的象征意义，有其重要性。

作为MCN商用音乐侵权首案，又涉及近年最兴盛的风口之一“短视频”，案件引发的关注和讨论，自会对此后相关的行业版权问题提供借鉴。在陈鑫看来，此次诉讼维权“意义大于商业”，可以对行业有推动作用。“希望这个案子做完以后，国内的音乐人能够主动站出来吧，为自己的权益做保障”。

在一审判决中，北京互联网法院指出，当前网络短视频正处于蓬勃发展的阶段，各种各样的短视频节目、短视频App，丰富了人们的精神生活，同时也催生了一大批优秀的视频博主与网络大V，但是应当注意的是，未经许可擅自使用他人的音乐作品的行为可能构成侵权，应承担相应的法律责任。在当前知识付费的时代，每个人都应当树立版权意识，尊重他人的智力成果。

知识付费时代到来本身，在一定程度上已经印证了大众版权意识的增强。《中国网络版权产业发展报告（2018）》显示，2018年中国网络版权产业规模达7423亿元，同比增长16.6%，市场空间增长约1059亿元。2016-2018三年时间内，中国网络版权产业整体用户付费规模持续增长，从2229亿元增长到3686亿元，增长65%。

陈鑫在谈及国内音乐维权问题时也提到，现在人们对知识产权变得尊重，消费者越来越重视知识产权，一些机构和公司也是如此。据介绍，京东有四个部门同VFine之间有音乐版权方面的合作。有音乐行业从业者向新浪科技表示，感觉音乐侵权事件还很多，不过他也认为版权意识方面在慢慢在变好。

回到此次案件，新浪科技了解到，papitube方面已经从商用音乐授权网站AGM购买曲库，近期会推出一份版权白皮书。他们表示，这次事情是一个很好的提醒，之后会推动行业专业性。

整体来看，社会上对版权问题的重视与日俱增，不过在直播、短视频等新兴业态中，需要更多注意。据产业报告，2018年底用户对短视频的月度使用时长同比增长170%。短视频已经成为流量增长最快的网络版权业态。