vivo官微晒NEX 3发布会邀请函：“黑卡”瞩目，9月16日上海见

IT之家9月6日消息 早前vivo官方已宣布旗下NEX 3 5G智能手机的发布时间：将于北京时间9月16日19:30上海NEX SPACE召开“未来无界”NEX 3 5G旗舰新品发布会。而近日vivo官微则晒出了此次发布会的邀请函。

从上图可以看出，vivo官方还是十分看重此次发布会的，特意为每位到场的嘉宾准备了一个黑色的礼盒，里面除了一张英文版邀请函外还有一张NEX“黑卡”，随卡附赠有相应的文字介绍。整套邀请函都采用了黑色为主色调，凸显现代气息。

vivo此次一改先前“送石头”的传统可见vivo对NEX 3“寄予厚望”。而早前vivo NEX 3 5G版也已经入网工信部，此次入网的型号有两个，分别是V1924T和V1924A。vivo NEX 3 5G版采用一块6.89英寸的瀑布屏，分辨率为2256x1080像素，屏占比达到了99.6%；处理器方面，vivo NEX 3 5G版搭载高通骁龙855 Plus处理器，5G基带则是采用骁龙X50芯片；内存方面有8GB和12GB两个规格，存储则有128GB、256GB和512GB可选；电池容量为4500mAh，支持44W快充。

vivo NEX 3 5G旗舰新品发布会将于北京时间9月16日19:30在上海举行，新旗舰vivo NEX 3届时也将与大家正式见面。