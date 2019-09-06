【IT之家开箱】RedmiBook 14增强版图赏：极简外观十代芯

8月29日，Redmi品牌笔记本新品RedmiBook 14增强版正式发布。RedmiBook 14增强版采用全金属轻薄机身、14英寸超窄边框全高清屏幕，搭载全新第十代英特尔酷睿处理器，英伟达GeForce MX250独立显卡，高速内存及大容量固态硬盘，支持高品质DTS专业级音效、Modern Standby超低功耗待机技术及小米智能解锁2.0功能。

IT之家本次收到的是十代酷睿i5深空灰配色版本，先开箱为敬。

RedmiBook 14增强版延续极简设计，在上一代月光银配色之外，新增深空灰、若雪粉两个颜色。笔记本A面仅有左侧中部Redmi logo和大写“Designed By Mi”字样。

RedmiBook 14增强版的屏幕边框窄至5.75mm，屏占比达81.2%，全高清防眩光屏幕。

并未配备摄像头。

屏幕下方标有“RedmiBook"，增加辨识度。

RedmiBook 14增强版搭载全尺寸键盘，拥有1.3mm的舒适键程和19mm的大键距，并提供独立常用快捷键。

与C面做同色处理的触控板。

RedmiBook 14增强版采用全新第十代英特尔酷睿处理器，我们手上这台搭载了英特尔酷睿i5-10210U处理器，相比上一代处理器整体性能提升13%，多任务处理能力强大而高效。

屏幕转轴处的出风口。

机身左侧依次有电源接口、HDMI接口以及两个USB 3.0接口。

机身右侧依次为，3.5mm耳机麦克风共用接口、USB 2.0接口和电源指示灯，两侧接口均无提示标志。

相较于A面的整洁，D面可以看到较大面积的进风口、软硬件认证贴纸和具有垫高作用的防滑条。

进风口区域。

D面下方两侧的音箱发声孔，RedmiBook 14增强版支持DTS专业级音效。

同时，RedmiBook将继续配备Modern Standby超低功耗待机技术，能让电脑和智能手机一样待机，只需极少电量消耗即可快速唤醒。配合小米智能解锁2.0，用户只需使用小米手环4轻轻一靠，RedmiBook 14增强版即可瞬间解锁。

RedmiBook 14增强版预装正版Windows 10及价值748元的正版Office家庭和学生版，本次发布的3个机型配置，将满足用户不同需求：

十代酷睿i5/8GB内存/256GB固态硬盘/MX250独显版，官方定价3999元

十代酷睿i5/8GB内存/512GB固态硬盘/MX250独显版，官方定价4499元

顶配十代酷睿i7/8GB内存/512GB固态硬盘/MX250独显版，官方定价4999元

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