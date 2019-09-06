教育部回应学校加装人脸识别现象：个人信息能不采集就不采

IT之家9月6日消息 近日有一些大学为了加强对在校大学生的管理而加装了生物识别技术而此次昂技术也遭到了广大学生群体以及网友们的批判，纷纷认为学校此举有侵犯学生隐私之嫌。对于目前生物识别技术进校园的现象，近日已有教育部官员对此做出回应。

9月5日，教育部科学技术司司长雷朝滋在接受国内媒体采访时表示：“（对于人脸识别技术的应用）我们要加以限制和管理。现在我们希望学校非常慎重地使用这些技术软件。”同时雷朝滋还补充道:“包含学生的个人信息都要非常谨慎，能不采集就不采。能少采集就少采集，尤其涉及到个人生物信息的。”

除此之外，雷朝滋还指出人脸识别技术进校园不光存在数据安全问题，其中还包含有个人隐私问题。他表示目前教育部已开始关注这一情况，已组织专家进行论证研究。

对于人脸识别技术进校园这一现象，央媒光明日报旗下光明网也就此事发表了评论员文章《人脸识别进校园，当谨慎》，直指现存的人脸识别技术进校园现象：“对技术不可误用，对教育不可误解。”

国外也出现过校园加装人脸识别而被罚款的案例。虽然事件的形式可能不一样，不过都凸显了一个新趋势，那就是随着人们对自己的个人隐私保护意识的增强，对于一切可能侵犯到个人隐私的事情都会举起法律武器保护自己。而对于人脸识别进校园这一类事件，预计教育部也将在未来出台针对性的《意见》或文件来对相关技术的应用进行进一步的规范。





