分析师：苹果iPhone 11将采用超宽带技术，2020款iPhone 11S将迎来全新外观

IT之家9月6日消息 今日，天风国际分析师郭明錤发布了最新研究报告，其分析称，2019款iPhone 11系列将会全部配备UWB，2020款iPhone 11S也将会有三个关键变化。

报告指出，超宽带技术（UWB）将会是iPhone 11的关键创新功能，有望实现更多创新商业模式。iPhone UWB SiP主要供货商为长电科技，预计iPhone 11系列3款机型均会配备UWB，并可与已有应用程序整合（如苹果地图），进而实现室内定位服务。

报告预计苹果同时也会出货UWB标签，以实现部署提供iPhone室内定位服务的基础建设。产业链方面，预计长电科技为UWB SiP主要供货商，UWB标签则由纬创生产。

公开资料显示，超宽带（Ultra Wide Band，UWB）技术是一种无线载波通信技术，它不采用正弦载波，而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据，因此其所占的频谱范围很宽。UWB技术具有系统复杂度低，发射信号功率谱密度低，对信道衰落不敏感，截获能力低，定位精度高等优点，尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。

报告还指出了2020款iPhone 11S的将会有的三个关键变化，包括全新外观设计、3款新机型均支持5G以及相机功能升级。