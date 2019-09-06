三星电子的研发心脏长什么样？探访三星水原园区

近日，搜狐科技等多家媒体应三星电子的邀请参观其韩国的水原园区。

三星电子(Samsung Electronics)成立于1969年，总部就位在韩国京畿道的水原市。目前水原是三星电子韩国国内的IT研发与半导体重镇，主要业务为产品研发，同时水原园区也是三星电子最大的生产基地和研发中心。

三星电子SIM博物馆

我们首先参观了三星创新博物馆Samsung Innovation Museum(SIM)，这是我们此行的重点参观地点之一。SIM博物馆由三星电子成立，共五层，占地10950平方米，整个博物馆共分为三个部分，分别为：“发明家时代”“企业创新时代”和“创造时代”。

SIM展现的不仅仅是三星的而科技创新历史，也是一部简要的世界创新历史。例如在“发明家时代”这个部分里，基本上没有三星的影子，展示的都是美国发明家和公司的藏品和历史，包括托马斯·爱迪生、亚历山大·格雷厄姆·贝尔、迈克尔·法拉第等著名发明家的发明，以及美国电话电报公司，还有西门子，飞利浦，GE，NEC这些知名企业的发展史。

在电视电话的发明创新时代，引领世界的仍旧是美国。而韩国和日本抓住的机会是如何将电脑、电话和收集做到极致，三星和同时期的SONY等公司在这个机会中迅速发展壮大起来。

“企业创新时代”主要展示三星，苹果，IBM,SONY等公司在显示屏领域的产品。“创造时代”主要陈列三星电子的最新产品，B2B解决方案，三星智能家居及企业愿景等内容。

SIM在设计上非常用心。我们在开始参观前，被带到一个比较小的空间了观看介绍片。介绍片被投影在一面墙上，当介绍片放映结束以后，这面墙变成了横放的百叶窗。叶片轻轻转动，墙背后那宽敞的、充满科技感的展厅出现在眼前。

不过让我印象最深刻的还是这个触摸显示屏。

可以看到，有的显示屏背后摆入了产品。屏幕上就是对于展品的介绍。点击屏幕，屏幕就会显示下一部分的介绍。这个触摸介绍屏让我立刻联想到了科技电影里的透明触摸屏。

《阿凡达》剧照

此前我认为这个技术距离我们还非常遥远，但是真正触摸到了还是能真切感受到，这种技术似乎即将实现。

虽然目前已经有手机厂商推出了透明手机，但是仅仅是针对显示屏的透明显示，且显示屏较小，没有完全做到触控透明的大屏幕。不过目前，已经有大屏幕的触控手机概念产品出现，另外有些厂家已经开始尝试机身以及电池等方面的透明化。三星SIM博物馆的大屏幕的触控显示还是更接近于电影中的酷炫场景。

这个展位展出的是三星成立以来的商标变化和媒体报道。1938年3月1日，三星前任会长李秉喆先生以3万韩元在韩国大邱市成立了“三星商会”。刚开始做的只是农产品生意，出口伪满洲。韩国独立之后三星开始涉足其他领域。有物产、纺织、电子行业等等。截止到目前为止这个集团成为韩国最大的企业集团，包括85个下属公司及若干其他法人机构，在近70个国家和地区建立了近300个法人及办事处，员工总数20余万人，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。我们看一些数据就明白这个集团的庞大了。三星产业众多，营收也是相当可观。三星集团的营收占到了整个韩国的20%左右，韩国人有一种戏称，“韩国人的一生逃不过三样东西：死亡，税收和三星。”可想而知三星在韩国广泛的影响力和实力。

随处可见的伞状集水器和供员工休息的吊床

在韩国，草坪是不可以随意踩踏的。但是在水原园区内，员工是可以踩过草坪，来到草坪上的椅子，吊床上休息的。

散状集水器收集的水会集中到园区内的的一个公园。韩国虽然没有明显的雨季，但是在台风到来的时候降水量是非常可观的。

让我们颇感意外的是，在我们感叹三星的工厂环境优美的同时，头顶传来了直升机低空飞行的轰鸣声。据三星工作人员介绍，这个飞机是三星的飞机，在公司有紧急会议的情况下，可以乘坐飞机飞往300km以外的另一个园区开会。

我们还参观了很多手机测试实验室，这些实验室会模拟出各种各样的场景以测试手机的耐受度。比如上面这个图片，就是测试手机在较低温度环境中的灵敏程度，此外还有高温环境、潮湿环境、手机跌落试验、洗衣机环境等等多种环境。

除了以上介绍的这些，我们还参观了三星员工工作之余休闲的地方。三星为员工提供了丰富的娱乐休闲主题空间，有排练厅、咖啡室、健身房、画室。这些空间全部向员工免费开放，这点和国内的互联网公司大同小异，有钱的公司都一样。

水原园区非常大，园区里还有公交车。员工们也可以在园区里骑自行车，让我颇感意外的是，园区里还出现了摩拜单车的身影。园区的设施异常齐全，除了刚刚说过的公交车，园区内还有消防车；园区不仅配有处理小伤小痛的医务室，还有内科和牙科；不仅有餐厅和超市，还有补鞋修鞋的小门店——水原园区简直就是一个小生态。

这次参观三星水原园区的印象很深，除了它极富科技感的博物馆、模拟各种环境的实验室、完整的设施配套和巨大的园区，三星人的专业、严谨和热情也颇让我很有感触，这让我对这家世界级的公司多了一分尊敬。