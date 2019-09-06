抖音对外开放一键发布功能，第三方内容可分享至抖音

IT之家9月6日消息 近日，抖音对外开放了一键发布API和抖音分享SDK。

据抖音方面介绍，第三方平台可以通过接入该功能，让用户直接发布内容至抖音。此外，一键发布和分享功能在2019年3月开始上线，目前除各种视频工具类应用外，硬件拍摄设备，游戏类和电商类等超过200个应用完成接入。

同时，抖音也积极与传统媒体合作，提供系统的短视频解决方案，包括抖音热点输出，抖音一键发布和数据反馈。日前，苏州广播电视台已率先完成接入。