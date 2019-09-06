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微软商城开学季：认证翻新Surface Pro 4 i5版低至3029元

2019-9-6 15:42:13来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

IT之家9月6日消息 微软官方商城（点此前往）开学季大促正在进行中，认证翻新Surface Pro 4也于今日再补货，全机型优惠幅度5%~10%不等，此外认证翻新Surface Book等部分爆款较日常零售价直降40%，Surface Book 2机型全线8.5折特惠，Surface Studio低至7.5折，质量有保证，价格超便宜，由于翻新设备数量有限，所以有意剁手的朋友就不要犹豫了：点此购买

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• 微软认证翻新 Surface Pro 4：

  • Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔），官方价3029元点此购买

  • Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官方价3671元点此购买

  • Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价6155元点此购买

• 微软认证翻新 Surface Pro 6：

  • Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价5625元，点此购买（暂时售罄）；

  • Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价7081元，点此购买

  • Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价9125元，点此购买

• 微软认证翻新 Surface Book：

  • Surface Book（酷睿 i5/8GB/128GB/银色/含笔），官翻价4217元，点此购买（暂时售罄）；

  • Surface Book（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价5861元点此购买（暂时售罄）；

  • Surface Book（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价6455元点此购买

  • Surface Book（酷睿 i7/16GB/512GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价8837元点此购买（暂时售罄）；

  • Surface Book（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/独立显卡/含笔），官翻价11819元点此购买

• 微软认证翻新 Surface Go：

  • Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价2376元，点此购买

  • Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3128元，点此购买

• 微软认证翻新 Surface Book 2：

  • Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/128GB/13.5英寸），官翻价6186元，点此购买（暂时售罄）；

  • Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价8719元，点此购买

  • Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价11609元，点此购买

  • Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价14355元，点此购买

  • Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价17304元，点此购买

  • Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价14006元，点此购买

  • Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价16539元，点此购买

  • Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价18647元，点此购买

• 微软认证翻新 Surface Studio：

  • Surface Studio（i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15644元，点此购买

  • Surface Studio（i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价18126元，点此购买

  • Surface Studio（i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价21666元，点此购买

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

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关键词：Surface LaptopSurface Pro

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