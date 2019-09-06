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惠普扩大召回笔记本电池，涉及数量为254件

2019-9-6 16:25:23来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月6日消息 据国家市场监督管理总局网站显示，日前，中国惠普有限公司按照《缺陷消费品召回管理办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自即日起，召回2015年12月至2016年12月期间制造的HP笔记本/移动工作站部分型号锂离子电池，涉及数量为254件。

信息显示，本次召回范围内锂离子电池组，由于电池芯在生产过程中正负极重叠不足，可能导致卷芯边缘镀层发生短路，在使用过程中存在过热起火的安全隐患。对于召回范围内的锂离子电池组，惠普官方表示将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品质量安全水平，并免费为客户更换一件全新的符合要求的锂离子电池，以消除安全隐患。

据了解，本次召回是2018年1月17日和2019年2月1日发布的《中国惠普有限公司召回部分笔记本用电池组》召回活动的扩大召回，三次共计召回数量为1792件。

最后，惠普表示将自即日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响产品的消费者停止使用该产品并联系中国惠普有限公司或其经销商进行免费更换。用户可登录中国惠普有限公司官方网站查看使用的锂离子电池是否为受影响的产品，或通过客户服务热线进一步了解具体情况。

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关键词：惠普

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