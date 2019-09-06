因电视烧屏，LG在澳大利亚被判赔偿消费者16万澳元

IT之家9月6日消息 此前，美国、澳大利亚多国用户反馈LG OLED出现烧屏问题，针对这些问题，澳大利亚两名用户向法院起诉，法院判决LG赔偿两位消费者16万澳元（约合人民币77.8万元），原因是LG拒绝提供维修、更换或退款服务。

两名消费者供词显示，他们均在2013年购买了LG的电视，但两台电视均在一年内出现烧屏问题。当消费者要求LG解决问题时，LG则以质保条款推脱。

不过，澳大利亚消费者相关条款规定，质保服务过期后或不适用时，消费者仍有权寻求维修、更换或者补偿。



