一图看懂华为麒麟990 5G和麒麟990芯片区别

IT之家9月6日消息 今天下午，华为在德国柏林和北京同时发布最新一代旗舰芯片麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟990 5G两款芯片。两款芯片在性能与能效、AI智慧算力及ISP拍摄能力等方面进行全方位升级。麒麟990在5G和端侧AI两大领域进行引领升级。

据介绍，麒麟990 5G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低；它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC。充分应对不同网络、不同组网方式下对手机芯片的硬件需求，是业界首个全网通5G SoC。基于巴龙5000卓越的5G联接能力，麒麟990 5G在Sub-6GHz频段下实现领先的2.3Gbps峰值下载速率，上行峰值速率达1.25Gbps，带来业界最佳5G体验。同时，麒麟990 5G是首款采用达芬奇架构NPU的旗舰级SoC。在游戏和摄影方面，麒麟990 5G也为用户带来了全新的体验。

麒麟990 5G板级面积最大降低了36%，晶体管数量超过了103亿个。麒麟990 5G可以实现NR下行速率2.3Gbps，NR上行速率1.25Gbps，支持双卡5G体验。

与麒麟990 5G一起亮相的麒麟990，同样在性能、能效、AI及拍照方面实现重磅升级，为现阶段更广泛的4G手机用户提供更卓越的使用体验。

麒麟990系列分为两个型号，分别是集成5G基带的麒麟990 5G以及没有集成5G基带的版本麒麟990。规格方面，麒麟990工艺升级到了7nm+ EUV，规模方面有所提升。

具体来说，麒麟990 5G集成CPU部分采用了两颗2.86GHz的A76架构大核，两颗2.36GHz的A76架构中核以及四颗1.95GHz的A55架构小核。大核能效可以提高12%，中核能效提高了35%，小核能效提高15%。

而麒麟990的大核心频率为2.86GHz不变，中核心频率降低到2.09GHz，小核心频率降低到1.86GHz。

GPU方面升级到了Mali-G76 MP16，相比麒麟980来说多了6颗核心，频率尚未公布。图形性能提高6%，能效高20%。

其余规格方面，ISP升级到了Kirin ISP 5.0，支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/3.0闪存。

NPU部分，麒麟990 5G版集成2颗大核和一颗小核，而麒麟990则是一颗大核和一颗小核。麒麟990 5G采用首款达芬奇架构的NPU，采用大核+微核的架构，实现AI能效24倍的提升。

基带方面，麒麟990 5G则支持2/3/4/5G网络，同时支持NSA/SA双模。麒麟990支持2/3/4G网络。

在AI性能方面，两年内AI性能提升了12倍。余承东表示，麒麟990 5G不仅提供最好的AI性能，而且提供最好的能效。无论是重载还是轻载型都可以提供更好的能耗。麒麟990 5G芯片，支持超过300个算子，支持90%的视觉计算神经网络。