CNNIC成为ICANN新一轮新通用顶级域名应急托管机构

IT之家9月6日消息 日前，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）宣布中国互联网络信息中心（CNNIC）成为新一轮通用定级域名应急托管机构。

常见的顶级域名包括由美国公司管理的“.com”、“.net”，中国的“.cn”，德国的“.de”等。ICANN在2012年正式启动新通用顶级域名申请工作。随着新通用顶级域计划的推出，全球可注册的新通用顶级域名有1000余个，如“.site”、“.link”、“.zone”等。随之出现越来越多新通用顶级域名注册管理机构。当某域名注册管理机构遇到技术和运维等问题时，可能会导致其管理的顶级域名陷入瘫痪无法正常运营，从而令应用该顶级域的网站和服务瘫痪，用户无法正常访问。

在2013年，ICANN推出了新EBERO机制。CNNIC早在2013年即成为首批ICANN选定的EBERO提供方，并持续稳定提供新顶级域名应急托管服务达六年之久。

北京时间2019年8月27日上午，ICANN在官网宣布CNNIC、CIRA（Canadian Internet Registration Authority）、Nominet成为新一轮新EBERO。此次也是CNNIC连续第二次中标EBERO项目。

ICANN于2018年开放新一轮EBERO项目遴选，经过评审小组一年严谨漫长的评选过程，最终选定CNNIC、CIRA、Nominet三家机构成为EBERO提供方。此次遴选较2013年在技术要求方面有大幅提升，CNNIC凭借自主研发的共享注册系统（SRS）、数据恢复系统、注册数据目录服务（RDDS）、数据托管服务（Escrow）和域名解析系统（DNS），能够同时有效支撑8个顶级域、4000万域名量注册数据的完整恢复、稳定解析和实时查询。

CNNIC作为亚太地区唯一一家ICANN认证的EBERO服务提供方，对我国及亚太地区所有域名注册管理机构业务的安全稳定运行、互联网基础资源数据的安全保障，都有着极为重要的意义，并将对域名注册人利益、域名解析系统及行业生态系统提供额外的保护。与此同时，CNNIC还是全球新通用顶级域名行业唯一一家具备四大资质（EBERO、DEA、RDE TPP、TMCH）的服务提供方。