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海尔回应4名员工午休被开除：工作时间在公共接待场所睡觉

2019-9-6 20:17:31来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月6日消息 近日，有媒体报道海尔集团4名员工在午睡期间被巡查人员拍照后责令一周内办理离职。一名员工称中午只有30分钟吃饭时间，有巡查人员检查不准午休。

海尔在今日下午做出回应，称所述四名员工并非在休息时间午睡，而是于工作时间在公共接待场所睡觉。并表示公司制度中规定，11:30 - 13:00之间，员工可自主安排就餐时间。从董事长到每个员工，同一标准，一视同仁。以下是说明原文：

关于四名违规员工处理情况的说明

近日有媒体报道，海尔员工因午休被解除劳动合同。感谢大家对海尔的关注，现将实际情况说明如下：

1、所述四名员工并非在休息时间午睡，而是于工作时间在公共接待场所睡觉。

2、海尔有明确的公司制度和员工行为规范，对工作时做与工作无关的事情有详细规定。

3、海尔的制度及员工行为规范既符合我国法律法规，又经过海尔集团及各法人公司职代会讨论通过。

4、公司制度中规定，11:30 - 13:00之间，员工可自主安排就餐时间。从董事长到每个员工，同一标准，一视同仁。

5、所述四位员工的行为，违反海尔员工行为规范，属一级违规，按规定应解除劳动合同。

我们欢迎社会各界朋友的监督，海尔将继续依法依规治理企业，并给每个员工展现自我价值的平台，让每个人都成为自己的CEO。同时也希望媒体朋友能够尊重事实，不以讹传讹。

海尔集团人力资源平台

2019年9月6日

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关键词：海尔

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