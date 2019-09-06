麒麟990出世，哪些特性更扎你眼？

IT之家9月6日消息 今天下午，华为消费者业务CEO余承东在2019德国柏林消费电子展（IFA）上发表“Rethink Evolution”主题演讲，面向全球推出华为最新一代旗舰芯片麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟990 5G两款芯片。

其中麒麟990 5G芯片有核心的四大特性，分别是集成的5G巴龙5000基带、业界最高AI算力NPU、2.86GHz超高主频以及全新的Kirin ISP 5.0。

麒麟990 5G基于业界最先进的7nm+ EUV工艺制程，首次将5G基带集成到SoC芯片中，面积更小，功耗更低；率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC。基于巴龙5000卓越的5G联接能力，麒麟990 5G在Sub-6GHz频段下实现领先的2.3Gbps峰值下载速率，上行峰值速率达1.25Gbps。

麒麟990 5G是首款采用达芬奇架构NPU的旗舰级SoC，创新设计NPU大核+NPU微核架构，NPU大核针对大算力场景实现卓越性能与能效，业界首发NPU微核赋能超低功耗应用。游戏方面，麒麟990 5G升级Kirin Gaming+ 2.0，实现硬件基础与解决方案的高效协作。

在拍照拍照方面，麒麟990 5G采用全新Kirin ISP 5.0，首次在手机芯片上实现BM3D（Block-Matching and 3D filtering）单反级硬件降噪技术，暗光场景拍照更加明亮清晰；视频噪声处理更精准；基于AI分割的实时视频后处理渲染技术，视频画面逐帧调节色彩，让手机视频呈现电影质感。

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