为什么痛苦时总会被劝大哭一场，真有科学依据吗

眼泪是对坏消息或及极端情绪的反应；流泪有时可能是因为坏消息，有时可能是因为极端情绪，有时还可能是因为快乐。即使是极度的快乐也会被你的身体被视为一种危险的信号，从而导致眼泪不受控的流出，这大概就是大笑也会流泪的原因了。

放肆的一顿痛哭之后，心情是好了，但是有时候，你会发现自己哭得脸和眼睛都会肿胀的让你不敢出门，而且这种红肿需要很长时间才能消退。那么除了眼睛和脸，我们的身体还会发生什么变化呢？

虽然哭泣可能是人类最糟糕的一种经历，但它实际上有着非常重要的目的。当对坏消息或者极端情绪做出反应时，我们会释放出一种被称为心灵眼泪的泪水，有时也被称为情感型泪水。

此外，我们还有基底眼泪和反射性眼泪，但这两种眼泪都是用于润滑或者清洁眼睛。而我们哭泣时释放出的其实是心灵的泪水。这些眼泪是我们对悲伤、挫折、愤怒、快乐或痛苦等情绪做出的基本反应。

这都与大脑中一个豌豆大小的腺体有关，这个腺体与自主神经系统相连，后者负责处理一些你无法控制的功能，比如体温、饥饿、口渴和哭泣等。负责分泌激素的内分泌系统负责让你的眼睛充满泪水。

我们的身体会进入一种进化的生存策略模式

有进化理论学家认为，眼泪是在向我们身边的人发出一种信号，告诉他们我们需要帮助，并引起他们的同情。当我们哭泣时，我们表现出来的脆弱会让人们更加贴近我们，这实际上可能会把我们从某种糟糕的状况中拯救出来。

眼泪实际上可以产生与某些药物类似的保护效果

尽管我们在极端情绪下会流泪，但心灵的眼泪还有一种鲜为人知的超能力。眼泪中所含有的内啡肽能带来完美的镇定效果，有助于安抚虹膜，让你产生一种解脱感。当源自心灵的哭泣发生时，你的神经递质还会分泌一些可靠的基底眼泪来保护你的眼睛。此外，眼泪中含有溶菌酶，可以起到抗菌作用。它还可以帮助我们预防普通感冒以及咳嗽等常见疾病。

眼泪也可能有一种保护机制

专家认为，眼泪覆盖在你的眼睛表面，就像盾牌一样，在危险的情况下保护你的眼睛，防止灰尘和细菌的入侵。部分专家甚至认为，眼泪是身体告诉你投降或者放弃的一种方式。因为含盐量高的泪滴会模糊你的视觉，使你不太可能继续攻击或防御。

流泪时我们的鼻子也不会闲着

当你的神经系统从你的情绪中得到暗示时，你的泪腺系统就会启动，同时开始产生和分泌眼泪。泪腺就位于眼睑和眼球之间，当你条件反射地眨眼睛时，你的眼皮会在眼睛上洒下一滴眼泪，并将眼泪排入到与鼻子相连的泪道中。

身体会借机清除毒素

当你伤心时，常常会有人劝你“痛痛快快哭一场”。事实上，痛哭一场对你是有好处的，因为哭可以改善你的情绪和身体状况。有科学家断言，当人体处于高压状态时，化学物质就会在体内积聚。当我们情绪激动地哭泣时，我们的身体就会借机释放出这些毒素和废物。事实上，一些研究表明，压抑情绪的眼泪会导致健康问题，比如心脏病和高血压的患病风险会增加等。

哭泣会让我们得到自己想要和需要的东西

当然这种好处仅限于婴幼儿时期，那个时候哭泣就是一大利器。如果我们饿了、生气了、不舒服了或者想要什么玩具了，放心的哭吧，总会有人冲过来给你解决问题。但是，随着我们逐渐成长，这一招就会失灵。

哭泣后我们会感觉自己平静了许多

哭完了是不是感觉心情突然一下变好一点了？这是因为当我们哭泣时，我们会释放出过多的应激激素，比如说皮质醇和催乳素。因此我们会在痛哭之后感到更平静，这其实是一种生物学变化。

所以，不想压抑自己就不必压抑，找个可靠的肩膀或者没人的地方哭一场吧。因为，哭泣可能会让你感觉更好一点。眼泪也只是人类进化的副产品，想哭就大声的哭吧。毕竟，偶尔流几滴眼泪并不可耻，对吧？