聚众跳楼，血本无归，70后玩互联网诈骗，比90后厉害多了

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这两天，00后炒鞋突然火了。
这件事情的爆点在于：
一双原价几百，成本只有几十元的跑鞋，经过部分人的炒作，售价一下蹿升至几千，而且供不应求。
明明是工厂里批量生产的工业损耗品，怎么就变成了珍稀收藏品？
就在大家还没反应过来时，炒鞋的00后大手一挥，告诉大家已经通过炒鞋实现了财务自由。
你想，在职场卖命的老哥哥老姐姐们听了这个消息，能不炸？
不过啊，要启人说，00后炒鞋好歹明码标价。
买家买了AJ鞋，无论收藏也好，还是自用也罢，整场交易也就到此为止了，不会有任何人在这个交易中受到伤害。
相比00后，70后们组团炒人民币，那才叫真的可怕。
不少人为之倾家荡产，家破人亡。
(投56万，亏47万）
邮币卡电子盘，大家听说过没？
他们就是用这东西割韭菜的。
邮币卡，简单来说就是：邮票、钱币、电话卡。
20年前互联网还不发达，物质极不满足的人们闲得没事，就研究各种钱币和邮票。
你看，每一张邮票都有自己独特的设计背景，贴在信封上就能漂洋过海，带去美好祝福；每一张钱币都经过独特防伪印刷，不同的版号还能反应出当时的国家经济状态，承载历史。
在这样的理念下，集邮集币的人越来越多。
于是，线下的邮币卡交易市场形成。
邮币卡也正式变为一种，拥有远超票面价值的藏品，在集邮爱好者的小圈子里流通。
后来啊，互联网开始慢慢普及，有个天才想：如果借助互联网，是不是可以卖出更多呢？
于是他参考股市大盘的样子，创立了邮币卡电子盘，让买家和卖家可以像买卖股票一样交易邮币卡。
但是，股市有证监会管着，尚且会出风险。一个和股市类似的金融盘，处于监管灰色地带，能不出问题吗？
股市里的老油条嗅到了金钱的味道，纷纷转战邮币卡电子盘。
到2015年，国内登记在案的电子盘已多达66家，交易总额高达1.4万亿。
要知道，2015年，整个中国的GDP，才67万亿。
一个你从未听说过的东西，数额占比如此庞大，其实全TM是炒出来的。
比如这个：戴胜鸟彩银币。
票面价值10元，即便按“纯银”价格计算，31克也不过120元。
但是这东西放到某电子盘上，价格一度高达14万一枚，被称为“神鸟”。
线下市场算上所谓的收藏价值，戴胜鸟银币也不过500元一枚，放到电子盘上，身价暴涨200倍。
大家注意看上图，从14万高峰后，戴胜鸟一直在跌，现在只有一万块。
庄家割完韭菜就跑，这就是邮币卡电子盘的黑暗之处了。
电子盘乱象名义上为撮合交易，实则零和博弈。
只是将大家的钱通过电子盘的形式，转移到庄家手里。
众邮币卡交易中心为增加自家盘子容量，拉更多人头，往往会大打价值牌，还会蹭国家热点，为自己增加可信度。
比如告诉大众：
钱邮收集既是一种文化投资，更是一种金融投资。
线上电子盘为响应国家“互联网+”政策，很好的将互联网+文化+金融结合到了一起。
为了打消散户的疑虑，各邮币卡平台更是努力给自己洗白：
我们和股市不同，电子盘背后有钱币和邮票等实物作依托，是真实靠谱的。
但真实的情况是，有证监会监管的股市，每天最多跌10%，股价较为平稳。
处于灰色地带的电子盘，采用连续竞价、T+0交易，一天之内能连续N个涨跌，玩的就是心跳。
戴胜鸟银币挂在电子盘上值14万，拿到线下去卖也就500，如果不是为了炒，谁会买这个呢？
哦对了，说到这儿，可能有很多挨踢友还不明白，为什么一枚银币能炒到14万吧？
这就要说说邮币卡平台的组织架构了：
和邮币卡平台联系的，有三种角色：
第一种是特别会员，这些人拿着自己的邮币到平台上出售，因其掌握单个邮币品种比例极高，也就是俗称的庄家，有能力操控盘面价格。
第二种是代理/经纪会员，他们负责为平台发展会员，找韭菜，并从中赚佣金。
第三种就是韭菜了，也就是散户。
庄家通过控盘能力，用多个账号操作，不断拉高盘面价格，制造出一种“非常火爆，再不买还涨”的假象。
散户一看大涨，于是纷纷高价买入。
盘面情形大好，经济会员连蒙带哄，赶紧拉来更多韭菜，从平台手里赚佣金。
等韭菜进场差不多了，主力开始偷偷抛售，直到出货完成。
这支票没有庄家，彻底死掉，而庄家通过同样的手段，去操控下一支票，就这么不断循环。
在这个过程中赚钱的永远是庄家和平台，至少80%的玩家都亏钱。
可能有人要问，平台这么做不违法吗？
平台当然不违法：
恶意操控盘面的，是庄家。
连蒙带哄拉散户进场的是经纪。
平台们只是给经纪发点“交易”鼓励，然后赚那1.4万亿流水的手续费罢了。
洗的干干净净，完全合法。
比如国内某省级国有文交所下属邮币交易中心，为了让自己更干净，甚至首创分离制度，将部分功能交由第三方公司完成：
藏品鉴定交给广州国标。
藏品仓储交给中工美。
但是启人要说但是了。
这个“中工美”和“广州国标”可能和你想得不太一样。
中工美，不是“中国工艺美术总公司”的简称。这家仓储公司，就叫中工美。
同理，广州国标也不是某种国家标准，这家公司就叫“广州国标”。
虽然你可能觉得这是个文字游戏，但不得不说，据启人所知，这已经是国内最正规的邮币卡交易平台了...
更多胆子大的邮币卡平台搞出的事不计其数。
有联合主力噶韭菜的，还有直接卷款跑路的。
警察都忙不过来。
这种乱象不断发酵，两年后终于得到了有关部门的重视。
2017年1月，相关部门认定：邮币卡为印刷品，而非艺术品。
从根本上，断绝邮币卡的价值炒作属性。
同年，清整联办下发文件，各邮币卡电子盘终于停止运作，全面进入整顿期。
直到发稿前，各邮币卡电子盘，都没有重新复盘的迹象。
不过呢，即便停盘，各电子盘老板现在过得也不错。
交易虽然暂停了，但是资金还都锁盘里啊。
巨大的本金，每个月吃银行利息，都比普通人做买卖赚得多很多~
邮币卡不让玩了，再弄个“艺术品”交易平台，总可以吧？
事实上，在邮币卡电子盘之前，原油等大宗商品也被炒作过，不过因为炒得人多，被相关部门果断制止了。
那些老板们告诉你钱币邮票具有收藏意义，有TM什么意义？
只要造币厂还在，钱币邮票要多少就有多少。
什么？你问我为什么只有钱币邮票被炒起来了？
一句话：最开始炒它的人少，既不算大宗商品，也不算期货，单纯因为处于监管灰色地带罢了。
当然，老板骗你你就上当，是不是也因为自己贪心啊？
下一个被炒的，又会是什么呢？
傻子太多，骗子都不够用了。
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