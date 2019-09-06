聚众跳楼，血本无归，70后玩互联网诈骗，比90后厉害多了

本文首发自【IT之家】微信公众号





这两天，00后炒鞋突然火了。

这件事情的爆点在于：

一双原价几百，成本只有几十元的跑鞋，经过部分人的炒作，售价一下蹿升至几千，而且供不应求。

明明是工厂里批量生产的工业损耗品，怎么就变成了珍稀收藏品？

就在大家还没反应过来时，炒鞋的00后大手一挥，告诉大家已经通过炒鞋实现了财务自由。

你想，在职场卖命的老哥哥老姐姐们听了这个消息，能不炸？

不过啊，要启人说，00后炒鞋好歹明码标价。

买家买了AJ鞋，无论收藏也好，还是自用也罢，整场交易也就到此为止了，不会有任何人在这个交易中受到伤害。

相比00后，70后们组团炒人民币，那才叫真的可怕。

不少人为之倾家荡产，家破人亡。

(投56万，亏47万）

邮币卡电子盘，大家听说过没？

他们就是用这东西割韭菜的。

邮币卡，简单来说就是：邮票、钱币、电话卡。

20年前互联网还不发达，物质极不满足的人们闲得没事，就研究各种钱币和邮票。

你看，每一张邮票都有自己独特的设计背景，贴在信封上就能漂洋过海，带去美好祝福；每一张钱币都经过独特防伪印刷，不同的版号还能反应出当时的国家经济状态，承载历史。

在这样的理念下，集邮集币的人越来越多。

于是，线下的邮币卡交易市场形成。

邮币卡也正式变为一种，拥有远超票面价值的藏品，在集邮爱好者的小圈子里流通。

后来啊，互联网开始慢慢普及，有个天才想：如果借助互联网，是不是可以卖出更多呢？

于是他参考股市大盘的样子，创立了邮币卡电子盘，让买家和卖家可以像买卖股票一样交易邮币卡。

但是，股市有证监会管着，尚且会出风险。一个和股市类似的金融盘，处于监管灰色地带，能不出问题吗？

股市里的老油条嗅到了金钱的味道，纷纷转战邮币卡电子盘。

到2015年，国内登记在案的电子盘已多达66家，交易总额高达1.4万亿。

要知道，2015年，整个中国的GDP，才67万亿。

一个你从未听说过的东西，数额占比如此庞大，其实全TM是炒出来的。

比如这个：戴胜鸟彩银币。

票面价值10元，即便按“纯银”价格计算，31克也不过120元。

但是这东西放到某电子盘上，价格一度高达14万一枚，被称为“神鸟”。

线下市场算上所谓的收藏价值，戴胜鸟银币也不过500元一枚，放到电子盘上，身价暴涨200倍。

大家注意看上图，从14万高峰后，戴胜鸟一直在跌，现在只有一万块。

庄家割完韭菜就跑，这就是邮币卡电子盘的黑暗之处了。

电子盘乱象名义上为撮合交易，实则零和博弈。

只是将大家的钱通过电子盘的形式，转移到庄家手里。

众邮币卡交易中心为增加自家盘子容量，拉更多人头，往往会大打价值牌，还会蹭国家热点，为自己增加可信度。

比如告诉大众：

钱邮收集既是一种文化投资，更是一种金融投资。

线上电子盘为响应国家“互联网+”政策，很好的将互联网+文化+金融结合到了一起。

为了打消散户的疑虑，各邮币卡平台更是努力给自己洗白：

我们和股市不同，电子盘背后有钱币和邮票等实物作依托，是真实靠谱的。

但真实的情况是，有证监会监管的股市，每天最多跌10%，股价较为平稳。

处于灰色地带的电子盘，采用连续竞价、T+0交易，一天之内能连续N个涨跌，玩的就是心跳。

戴胜鸟银币挂在电子盘上值14万，拿到线下去卖也就500，如果不是为了炒，谁会买这个呢？

哦对了，说到这儿，可能有很多挨踢友还不明白，为什么一枚银币能炒到14万吧？

这就要说说邮币卡平台的组织架构了：

和邮币卡平台联系的，有三种角色：

第一种是特别会员，这些人拿着自己的邮币到平台上出售，因其掌握单个邮币品种比例极高，也就是俗称的庄家，有能力操控盘面价格。

第二种是代理/经纪会员，他们负责为平台发展会员，找韭菜，并从中 赚佣金 。

第三种就是韭菜了，也就是散户。

庄家通过控盘能力，用多个账号操作，不断拉高盘面价格，制造出一种“非常火爆，再不买还涨”的假象。

散户一看大涨，于是纷纷高价买入。

盘面情形大好，经济会员连蒙带哄，赶紧拉来更多韭菜，从平台手里赚佣金。

等韭菜进场差不多了，主力开始偷偷抛售，直到出货完成。

这支票没有庄家，彻底死掉，而庄家通过同样的手段，去操控下一支票，就这么不断循环。

在这个过程中赚钱的永远是庄家和平台，至少80%的玩家都亏钱。

可能有人要问，平台这么做不违法吗？

平台当然不违法：

恶意操控盘面的，是庄家。

连蒙带哄拉散户进场的是经纪。

平台们只是给经纪发点“交易”鼓励，然后赚那1.4万亿流水的手续费罢了。

洗的干干净净，完全合法。

比如国内某省级国有文交所下属邮币交易中心，为了让自己更干净，甚至首创分离制度，将部分功能交由第三方公司完成：

藏品鉴定交给广州国标。

藏品仓储交给中工美。

但是启人要说但是了。

这个“中工美”和“广州国标”可能和你想得不太一样。

中工美，不是“中国工艺美术总公司”的简称。这家仓储公司，就叫中工美。

同理，广州国标也不是某种国家标准，这家公司就叫“广州国标”。

虽然你可能觉得这是个文字游戏，但不得不说，据启人所知，这已经是国内最正规的邮币卡交易平台了...

更多胆子大的邮币卡平台搞出的事不计其数。

有联合主力噶韭菜的，还有直接卷款跑路的。

警察都忙不过来。

这种乱象不断发酵，两年后终于得到了有关部门的重视。

2017年1月，相关部门认定：邮币卡为印刷品，而非艺术品。

从根本上，断绝邮币卡的价值炒作属性。

同年，清整联办下发文件，各邮币卡电子盘终于停止运作，全面进入整顿期。

直到发稿前，各邮币卡电子盘，都没有重新复盘的迹象。

不过呢，即便停盘，各电子盘老板现在过得也不错。

交易虽然暂停了，但是资金还都锁盘里啊。

巨大的本金，每个月吃银行利息，都比普通人做买卖赚得多很多~

邮币卡不让玩了，再弄个“艺术品”交易平台，总可以吧？

事实上，在邮币卡电子盘之前，原油等大宗商品也被炒作过，不过因为炒得人多，被相关部门果断制止了。

那些老板们告诉你钱币邮票具有收藏意义，有TM什么意义？

只要造币厂还在，钱币邮票要多少就有多少。

什么？你问我为什么只有钱币邮票被炒起来了？

一句话：最开始炒它的人少，既不算大宗商品，也不算期货，单纯因为处于监管灰色地带罢了。

当然，老板骗你你就上当，是不是也因为自己贪心啊？

下一个被炒的，又会是什么呢？

傻子太多，骗子都不够用了。





IT之家官方微信公众账号

爱科技，爱这里。

“扫一扫”二维码来关注IT之家，或者微信搜索“IT之家”并关注。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。